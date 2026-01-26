Dolor en La Plata: murió un nene de dos años tras atragantarse mientras cenaba
El trágico episodio ocurrió el sábado por la noche en una vivienda de Tolosa. El niño fue trasladado de urgencia al hospital, pero llegó sin signos vitales.
Una profunda conmoción sacude a la localidad de Tolosa, en La Plata, tras la muerte de un nene de apenas dos años que se atragantó con comida durante la cena. El trágico episodio ocurrió el sábado por la noche y generó una inmediata intervención médica y judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, que causó un fuerte impacto en la comunidad.
La víctima fue identificada como Líam Mahún, quien se encontraba cenando con su madre, Milagros Mahún, en su casa ubicada en la calle 521, entre 116 y 117. De acuerdo a los primeros datos oficiales, el niño se atragantó alrededor de las 21:20, lo que provocó una situación desesperante. Al advertir la gravedad del cuadro, la madre decidió trasladarlo de urgencia en su propio vehículo al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Pese a la rapidez de la maniobra, el pequeño ingresó al centro de salud sin signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación durante varios minutos, pero los esfuerzos no dieron resultado y el fallecimiento fue confirmado oficialmente a las 21:50. La noticia provocó escenas de profundo dolor entre familiares y allegados que se acercaron al hospital.
Tras la confirmación de la muerte, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial La Plata, con participación del Juzgado de Garantías N° 3 y la Defensoría N° 21. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, un procedimiento habitual en este tipo de casos para determinar con precisión cómo se produjo el deceso. Efectivos de la Comisaría 6.ª y del Grupo Táctico Operativo trabajaron en el lugar y en el hospital para recabar información.
Las autoridades judiciales dispusieron el traslado del cuerpo a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente. Según indicaron voceros vinculados a la investigación, el examen forense será clave para descartar cualquier factor adicional a la obstrucción alimentaria relatada por la madre. Además, peritos judiciales fueron enviados a la vivienda de Tolosa para llevar adelante estudios complementarios que permitan reconstruir el contexto del accidente doméstico.
La familia de Líam Mahún lo despidió en redes y armó una colecta
El dolor de la familia se expresó también en las redes sociales. Una tía del niño publicó un mensaje que conmovió a cientos de usuarios: “Mi negro, por qué te me fuiste. Eras todo para mí. Decime cómo querés que siga. Quién me va a esperar todas las mañanas en la puerta con abrazos y besos. Me dejas un vacío enorme. Siempre vas a estar en mi corazón”. La publicación reflejó el impacto emocional que dejó la inesperada pérdida.
Ante la difícil situación económica del entorno familiar, amigos y conocidos iniciaron una campaña solidaria para colaborar con los gastos del sepelio. En redes sociales, una allegada escribió: “Con todo el respeto que se merecen y merece este angelito, anoche ocurrió una desgracia y lamentablemente tuvimos una pérdida grandísima! Necesitamos de su colaboración para poder velarlo ya que son de bajos recursos, así sea con 10, 20 o 100 lo que puedan ayudar todo es bienvenido!”. El caso generó una ola de solidaridad y volvió a poner el foco en los riesgos de los accidentes domésticos con niños pequeños.
