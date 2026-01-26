Dolor en La Plata: murió un nene de dos años tras atragantarse mientras cenaba

image

La familia de Líam Mahún lo despidió en redes y armó una colecta

El dolor de la familia se expresó también en las redes sociales. Una tía del niño publicó un mensaje que conmovió a cientos de usuarios: “Mi negro, por qué te me fuiste. Eras todo para mí. Decime cómo querés que siga. Quién me va a esperar todas las mañanas en la puerta con abrazos y besos. Me dejas un vacío enorme. Siempre vas a estar en mi corazón”. La publicación reflejó el impacto emocional que dejó la inesperada pérdida.

Ante la difícil situación económica del entorno familiar, amigos y conocidos iniciaron una campaña solidaria para colaborar con los gastos del sepelio. En redes sociales, una allegada escribió: “Con todo el respeto que se merecen y merece este angelito, anoche ocurrió una desgracia y lamentablemente tuvimos una pérdida grandísima! Necesitamos de su colaboración para poder velarlo ya que son de bajos recursos, así sea con 10, 20 o 100 lo que puedan ayudar todo es bienvenido!”. El caso generó una ola de solidaridad y volvió a poner el foco en los riesgos de los accidentes domésticos con niños pequeños.