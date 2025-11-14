Dónde fue la impresionante explosión de Ezeiza
La columna de humo, visible a varios kilómetros, obligó a desplegar múltiples dotaciones de bomberos en el Polo Industrial Spegazzini. El incidente ocurrió este viernes por la noche.
Una violenta explosión seguida de un incendio de gran magnitud puso en alerta a los vecinos de Ezeiza y Cañuelas este viernes por la noche, aunque se sintió en varias localidades bonaerenses cercanas y generó confusiones y dudas sobre el lugar del siniestro.
Contrario a los reportes iniciales, el accidente no ocurrió en la fábrica de pinturas Sinteplast, sino en una productora agroquímica ubicada en el mismo Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas, de acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas.
El impacto del evento fue tal que generó una columna de humo de varios metros que se viralizó rápidamente en las redes sociales. Varias dotaciones de bomberos se encuentran trabajando intensamente en el lugar para combatir las llamas.
Hasta el momento, no hay información confirmada sobre la presencia de personas en el interior de la planta agroquímica al momento de la explosión. La prioridad de los equipos de emergencia es controlar totalmente el fuego.
La Municipalidad de Ezeiza emitió esa recomendación y lanzó una alerta roja, poniendo a disposición todos los esquipos de rescate, bomberos, autoridades policiales y hospitales de la zona.
Gastón Granados, intendente de Ezeiza, contó que estallaron los vidrios de su casa
Gastón Granados, intendente de Ezeiza, habló con Nancy Pazos al aire de "Inteligencia Artesanal" (C5N) y aseguró: "Es todo muy confuso. Hubo una fuerte explosión en el Parque Industrial. Estamos trabajando fuertemente para apagar el fuego y después para ver qué es lo que ocurrió, pero todavía no sabemos por el fuego".
Y añadió: "Estamos tratando de acercarnos al lugar, pero el fuego arde y son varias las industrias que están siendo alcanzadas por el fuego. La explosión fue tremenda", reveló el funcionario, al mismo tiempo que contó su experiencia personal al momento del estallido. "Yo vivo a 15 cuadras de ahí, explotaron los vidrios de mi casa, estamos evacuando a toda mi familia, fue tremendo", contó.
"Esto está lejos del Aeropuerto de Ezeiza, hay unos 5 o 6 kilómetros... No podemos determinar todavía si era una avioneta que despegó de ahí o no", indicó.
