Dónde fue la impresionante explosión de Ezeiza

En tanto, varias dotaciones de Bomberos trabajan intensamente en el lugar para combatir el incendio de gran magnitud. Por el momento se desconoce si hubo víctimas.

Gastón Granados, intendente de Ezeiza, contó que estallaron los vidrios de su casa

Gastón Granados, intendente de Ezeiza, habló con Nancy Pazos al aire de "Inteligencia Artesanal" (C5N) y aseguró: "Es todo muy confuso. Hubo una fuerte explosión en el Parque Industrial. Estamos trabajando fuertemente para apagar el fuego y después para ver qué es lo que ocurrió, pero todavía no sabemos por el fuego".

Y añadió: "Estamos tratando de acercarnos al lugar, pero el fuego arde y son varias las industrias que están siendo alcanzadas por el fuego. La explosión fue tremenda", reveló el funcionario, al mismo tiempo que contó su experiencia personal al momento del estallido. "Yo vivo a 15 cuadras de ahí, explotaron los vidrios de mi casa, estamos evacuando a toda mi familia, fue tremendo", contó.

"Esto está lejos del Aeropuerto de Ezeiza, hay unos 5 o 6 kilómetros... No podemos determinar todavía si era una avioneta que despegó de ahí o no", indicó.