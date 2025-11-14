Con goles de Lautaro Martínez y Messi, Argentina se impuso ante Angola en Luanda
Argentina terminó su 2025 futbolístico con una actuación convincente, en un amistoso donde el equipo de Scaloni combinó momentos de dominio con pasajes de tensión.
La Selección Argentina cerró su último compromiso del año con un triunfo por 2-0 sobre Angola en Luanda, un encuentro que dejó varias situaciones para analizar y que mostró, una vez más, la sociedad futbolística de Lionel Messi y Lautaro Martínez como eje del poder ofensivo del seleccionado. Aunque el partido no tuvo el brillo de otras presentaciones, el equipo de Lionel Scaloni encontró eficacia en momentos clave y logró sostener la ventaja pese a ciertas desatenciones defensivas.
El primer tiempo fue una demostración de la Albiceleste de cómo manejar los tiempos del juego. A los cinco minutos ya había establecido un dominio claro en la posesión, incluso sin transformar ese control en peligro concreto. Sin embargo, cada avance en velocidad mostraba que Messi y Lautaro tenían un entendimiento casi natural.
De hecho, a los 18 minutos, el capitán argentino estuvo muy cerca de abrir el marcador con un disparo que obligó al arquero Hugo Marques a una atajada impresionante. Esa jugada marcó un quiebre: Argentina aceleró, se posicionó más arriba y empezó a generar espacios.
La recompensa llegó a los 43 minutos, cuando Messi encontró a Lautaro con una habilitación precisa. El delantero del Inter picó a espaldas de la defensa y definió con un remate de derecha entre las piernas del arquero para el 1-0. La jugada sintetizó lo mejor de Argentina: presión alta, recuperación rápida y una transición que desarmó al rival. Antes del descanso hubo otra clara que Messi no pudo concretar luego de un centro atrás de Thiago Almada, pero el 1-0 reflejaba la diferencia entre ambos.
El complemento arrancó con una sorpresa: una desinteligencia entre Romero, De Paul y Foyth casi termina con el empate angoleño en apenas un minuto, pero Rulli reaccionó a tiempo. A pesar de ese susto, Argentina volvió a mostrarse firme hasta que un corte en la ceja de Almada obligó a detener el juego. Los africanos, rápidos en banda, aprovecharon algunos desacoples y tuvieron dos chances muy claras, una de ellas un remate de Luvumbo que salió apenas desviado.
El segundo gol, a los 31 del ST, llegó después de una jugada confusa. Lautaro peleó una pelota tras un cierre defensivo y habilitó a Messi, que remató cruzado de zurda. Aunque quedó la duda por una posible posición adelantada, ninguna cámara logró aclararlo y el tanto fue convalidado. Con la ventaja ampliada, Scaloni movió el banco masivamente y le dio minutos a varias promesas.
Angola pudo descontar en dos oportunidades en el cierre, incluida un cabezazo casi desde el área chica que falló el número 11. También Rulli protagonizó un momento de tensión cuando un despeje rebotó en Romero y casi se convierte en un blooper, pero luego controló la jugada. Sin brillo desbordante pero con autoridad, Argentina selló una victoria que le permite cerrar el año con buenas sensaciones y con sus máximas figuras otra vez en el centro de la escena.
Cómo llegan a este duelo la Argentina y Angola
El contexto convierte al partido en algo más que un simple amistoso. Para el pueblo angoleño, la presencia de Lionel Messi y compañía representa una celebración nacional. En tanto, para el plantel que conduce Lionel Scaloni, será la oportunidad de seguir afianzando la identidad futbolística de una selección que atraviesa una nueva etapa de consolidación.
Scaloni afrontará el compromiso con un plantel parcialmente modificado. Por cuestiones sanitarias, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone fueron desafectados al no haber completado los trámites de vacunación contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar al país. Tampoco estará Enzo Fernández, aún en recuperación en Inglaterra. En su lugar fueron convocados Emiliano Buendía y Kevin Mac Allister, mientras que Lisandro Martínez volvió a entrenar con normalidad aunque no será titular.
Argentina llega a este compromiso tras una gira internacional positiva, con victorias ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0). En ambos encuentros mostró un alto nivel de cohesión, solidez defensiva y fluidez ofensiva, aspectos que Scaloni buscará mantener. El cuerpo técnico planea realizar múltiples variantes en el complemento para dar minutos a todos los convocados y seguir evaluando rendimientos de cara a la próxima Copa del Mundo.
Del otro lado estará Angola, un rival que quiere aprovechar la ocasión para mostrarse ante su público. El conjunto dirigido por el francés Patrice Beaumelle buscará competir de igual a igual y celebrar su aniversario nacional enfrentando al campeón del mundo. Con el marco festivo garantizado, la “Scaloneta” cerrará su 2025 en un escenario atípico pero cargado de simbolismo: un país africano que celebra su libertad con la presencia del equipo que representa la cima del fútbol mundial.
Angola vs. Argentina: probables formaciones
- Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia, Francisco Sacalumbo. DT: Patrice Beaumelle.
- Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Angola vs. Argentina: otros datos
- Hora: 13:00 (Argentina).
- Estadio: 11 de Novembro, Luanda.
- Árbitro: A confirmar.
- TV: TyC Sports y Telefé.
