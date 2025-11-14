Con goles de Lautaro Martínez y Messi, Argentina se impuso ante Angola en Luanda

El segundo gol, a los 31 del ST, llegó después de una jugada confusa. Lautaro peleó una pelota tras un cierre defensivo y habilitó a Messi, que remató cruzado de zurda. Aunque quedó la duda por una posible posición adelantada, ninguna cámara logró aclararlo y el tanto fue convalidado. Con la ventaja ampliada, Scaloni movió el banco masivamente y le dio minutos a varias promesas.

Angola pudo descontar en dos oportunidades en el cierre, incluida un cabezazo casi desde el área chica que falló el número 11. También Rulli protagonizó un momento de tensión cuando un despeje rebotó en Romero y casi se convierte en un blooper, pero luego controló la jugada. Sin brillo desbordante pero con autoridad, Argentina selló una victoria que le permite cerrar el año con buenas sensaciones y con sus máximas figuras otra vez en el centro de la escena.

Messi puso el 2-0 ante Angola

Lautaro Martínez abrió el marcador antes del final del PT

Messi lo tuvo otra vez

El tremendo caño de Messi ante Angola

El cruce de Cuti Romero contra Gelson

Messi tuvo el primero pero el arquero se lució

Lo tuvo Angola: salvó Rulli el 1-0 del local

El capitán de Angola se aseguró la camiseta de Messi

Así sonó el himno nacional argentino en Luanda, Angola

Messi recibió un trofeo por parte de los locales

Leo Messi y la nueva camiseta de la Selección Argentina

Así llegaba la Selección Argentina al estadio 11 de Novembro

Cómo llegan a este duelo la Argentina y Angola

El contexto convierte al partido en algo más que un simple amistoso. Para el pueblo angoleño, la presencia de Lionel Messi y compañía representa una celebración nacional. En tanto, para el plantel que conduce Lionel Scaloni, será la oportunidad de seguir afianzando la identidad futbolística de una selección que atraviesa una nueva etapa de consolidación.

Scaloni afrontará el compromiso con un plantel parcialmente modificado. Por cuestiones sanitarias, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone fueron desafectados al no haber completado los trámites de vacunación contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar al país. Tampoco estará Enzo Fernández, aún en recuperación en Inglaterra. En su lugar fueron convocados Emiliano Buendía y Kevin Mac Allister, mientras que Lisandro Martínez volvió a entrenar con normalidad aunque no será titular.

entrenamiento seleccion argentina en españa messi

Argentina llega a este compromiso tras una gira internacional positiva, con victorias ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0). En ambos encuentros mostró un alto nivel de cohesión, solidez defensiva y fluidez ofensiva, aspectos que Scaloni buscará mantener. El cuerpo técnico planea realizar múltiples variantes en el complemento para dar minutos a todos los convocados y seguir evaluando rendimientos de cara a la próxima Copa del Mundo.

Del otro lado estará Angola, un rival que quiere aprovechar la ocasión para mostrarse ante su público. El conjunto dirigido por el francés Patrice Beaumelle buscará competir de igual a igual y celebrar su aniversario nacional enfrentando al campeón del mundo. Con el marco festivo garantizado, la “Scaloneta” cerrará su 2025 en un escenario atípico pero cargado de simbolismo: un país africano que celebra su libertad con la presencia del equipo que representa la cima del fútbol mundial.

cuerpò tecnico seleccion argentina entrenamiento españa

Angola vs. Argentina: probables formaciones

Angola : Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia, Francisco Sacalumbo. DT : Patrice Beaumelle.

: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia, Francisco Sacalumbo. : Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Angola vs. Argentina: otros datos

Hora : 13:00 (Argentina).

: 13:00 (Argentina). Estadio : 11 de Novembro, Luanda.

: 11 de Novembro, Luanda. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV: TyC Sports y Telefé.