Demoras y cancelaciones en Aeroparque por una medida de fuerza de pilotos

Añadieron que "los pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos".

La advertencia de Aerolíneas Argentinas por las demoras en Aeroparque

Vuelos 24 de octubre.

Sobre la asamblea que se realiza en la mañana de este viernes, Aerolíneas Argentinas indicó que “la compañía lamenta profundamente esta situación que genera perjuicios directos sobre los pasajeros, en un momento en que Aerolíneas Argentinas atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado”.

La empresa estatal, además, “lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”.

En concreto, la compañía recomienda a los pasajeros con vuelos programados entre las 5.30 y las 11.30 de este viernes “verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. Además, se solicita verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria”, aclarando que “si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma”.

Las asambleas habían sido anunciadas por APLA a principios de mes. La primera afectó las operaciones de Aeroparque en la previa de un fin de semana largo.

apla paro aeroparque

“Durante estas asambleas se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones”, advirtieron entonces en un comunicado difundido en redes sociales, donde responsabilizaron a Aerolíneas Argentinas "de cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación”.

En el comunicado, APLA sostuvo que las medidas de fuerza se deben a "la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial", a la que definieron como "una nueva provocación por parte de esta administración".

Agregaron que, además, existe “reiterados y sistemáticos incumplimientos de nuestro convenio colectivo de trabajo”. “Tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano, agregaron desde APLA en su cuenta de X.