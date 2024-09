Dos ladrones saquearon e incendiaron un jardín de infantes en Longchamps

incendio jardin Bomberos continuaban con las tareas en el jardín de infantes tras extinguir el fuego

Los delincuentes se llevaron equipos de música, proyectores y algunas computadoras, y luego provocaron un incendio en el lugar que ocasionó el derrumbe de los techos, dejando las instalaciones totalmente destruidas.

"Esto empezó a las 5 del domingo. Me llaman, vengo para acá y me encuentro con la situación de calles cortadas, tres dotaciones de bomberos y todo el drama. Estoy muy dolido. Hace 43 años mi señora tenía el sueño de tener un jardín y siempre quiso tener un colegio. Alquilamos una casa y pusimos un jardín de infantes", contó Pablo Bologna, representante legal de la institución.

incendio jardin Longchamps: el dolor y la bronca ante del vandalismo de los delincuentes

Totalmente conmocionada, la madre de una de las alumnas del jardín expresó su dolor: "Es muy triste, muy lamentable. No hay palabras para el daño que han hecho. Traigo a mi nena acá desde salita de 3, ahora está en salita de 5. La institución es una familia y hay mucho amor ahí adentro. Si decís 'vienen, te roban, se van'. Pero ¿por qué prenden fuego? ¿por qué tanta maldad?", expresó entre lágirmas.

Ante semejante escenario de destrucción, Bologna aseguró que harán lo necesario para que los 180 alumnos que asisten al jardín no pierdan los días de clases: “Vamos a trasladarlos al colegio, tenemos dos edificios más y ya empezamos con la reparación de esto, que nos va a llevar no menos de dos meses. Los chicos van a seguir viniendo”, sostuvo y resaltó: “Si es necesario, voy a ir a la municipalidad a que me den una propiedad que tengan desocupada para poder llevar a los chicos. Nosotros trabajamos para los chicos".

incendio jardin Por el incendio, los techos del lugar se derrumbaron

Un vecino informó que fueron dos los delincuentes que ingresaron al lugar y que se llevaron varias pertenencias. Sin embargo, tras el derrumbe de parte de la estructura, hizo imposible contabilizar el daño material del saqueo: "Prendieron fuego todo. Hoy no puedo decir qué se robaron porque quedó todo abajo de los techos que se cayeron, se destruyó todo", se lamentó Bologna, mientras los bomberos continuaban trabajando en el lugar

"Ayer mi esposa estaba llorando a mares porque perdimos el primer libro de matrícula que teníamos, que cuando empezamos el jardín se lo hizo su mamá porque nosotros estábamos trabajando mucho, fue lo último que hizo para el colegio. Eso se quemó también, cosas que teníamos de recuerdo. Era mío, no tienen por qué sacármelo", reflexionó el hombre.

