Dos menores participaron de un streaming desde un centro juvenil: "El tirador de la bicicleta"
Los adolescentes aseguraron estar alojados en Mendoza y uno de ellos se identificó como el autor de un hecho. Hablaron de asesinatos y de que son sicarios.
Dos adolescentes que aseguraron estar alojados en un centro juvenil de Mendoza aparecieron en un streaming, hablaron de los delitos que había cometido.
En las últimas horas, dos adolescentes que aseguraron estar detenidos en un centro juvenil aparecieron en una transmisión en vivo del canal JotaPeShow, emitida a través de la plataforma Kick y durante seis minutos hablaron sobre delitos, drogas y violencia. Uno de ellos incluso se presentó como el conocido "tirador de la bicicleta", el adolescente acusado de haber atacado a balazos a tres personas en el barrio 8 de Abril, en Las Heras.
Según indicaron fuentes cercanas al caso al diario El Sol, en las próximas horas se pondrá en marcha una investigación interna y administrativa para determinar si la transmisión efectivamente se realizó desde una de las instalaciones donde permanecen alojados los menores y, en ese caso, cómo lograron acceder a un teléfono celular.
El "tirador de la bicicleta" habló del ataque de Las Heras
Uno de los momentos más llamativos de la transmisión ocurrió cuando uno de los adolescentes comenzó a hablar sobre un violento hecho ocurrido el 3 de octubre del año pasado en el barrio 8 de Abril.
Aquel día, Emir, de 18 años; Ciro, de 22; y Yair, de 21, circulaban en una Ford F-100 cuando fueron atacados a tiros en la zona de las calles 41 y Cruz Castaño, por un adolescente que en ese momento tenía 16 años y que circulaba en bicicleta. Tras abrir fuego, escapó del lugar.
Dos de los ocupantes resultaron heridos. Emir recibió un disparo en el muslo izquierdo y un roce en la cabeza, mientras que otro joven sufrió una herida en la carótida y tuvo que ser operado de urgencia.
El adolescente quedó bajo investigación por homicidio agravado en grado de tentativa y finalmente fue detenido durante un control de la Unidad Especial de Patrullaje. Viajaba como acompañante en un Toyota Corolla verde que circulaba con las luces apagadas.
Durante el streaming, dio su propia versión del ataque y aseguró que también había sido víctima de un hecho violento. "Andaba en bici cuando le pegué. Tengo el plomo ahí", afirmó mientras se señalaba el cuello. Además, sostuvo que todo había ocurrido en el marco de una "guerra de bandas" y aseguró que tenía alojado un proyectil tras haber recibido un disparo en la espalda.
En otro momento volvió a referirse al ataque con una frase particularmente violenta: "Y yo les pegué en el cuello, en el pie y en la mente".
Se definieron como "referentes" del centro juvenil
Los dos adolescentes se mostraron desafiantes durante la conversación e incluso invitaron a los conductores del streaming a buscar información sobre ellos.
"Poné Las Heras. Barrio 8 de Abril. El tirador de la bicicleta. Leé por qué es. Si no sabés nada", lanzó uno de ellos.
En ese contexto, mencionaron distintos delitos al hablar sobre sus antecedentes y utilizaron términos como "extorsionista", "secuestro" y "sicario". Uno de los momentos más álgidos del vivo llegó cuando uno de ellos aseguró: "Le robamos a gente de plata y asesinamos por plata".
Hablaron sobre la presencia de drogas en el contexto de encierro y se presentaron ante los interlocutores como "referentes". La transmisión terminó abruptamente después de que uno de ellos realizara una exhibición sexual frente a la cámara y cortara la conexión.
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