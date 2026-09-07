Dos menores participaron de un streaming desde un centro juvenil: "El tirador de la bicicleta"

Dos de los ocupantes resultaron heridos. Emir recibió un disparo en el muslo izquierdo y un roce en la cabeza, mientras que otro joven sufrió una herida en la carótida y tuvo que ser operado de urgencia.

El adolescente quedó bajo investigación por homicidio agravado en grado de tentativa y finalmente fue detenido durante un control de la Unidad Especial de Patrullaje. Viajaba como acompañante en un Toyota Corolla verde que circulaba con las luces apagadas.

Durante el streaming, dio su propia versión del ataque y aseguró que también había sido víctima de un hecho violento. "Andaba en bici cuando le pegué. Tengo el plomo ahí", afirmó mientras se señalaba el cuello. Además, sostuvo que todo había ocurrido en el marco de una "guerra de bandas" y aseguró que tenía alojado un proyectil tras haber recibido un disparo en la espalda.

En otro momento volvió a referirse al ataque con una frase particularmente violenta: "Y yo les pegué en el cuello, en el pie y en la mente".

Se definieron como "referentes" del centro juvenil

Los dos adolescentes se mostraron desafiantes durante la conversación e incluso invitaron a los conductores del streaming a buscar información sobre ellos.

"Poné Las Heras. Barrio 8 de Abril. El tirador de la bicicleta. Leé por qué es. Si no sabés nada", lanzó uno de ellos.

En ese contexto, mencionaron distintos delitos al hablar sobre sus antecedentes y utilizaron términos como "extorsionista", "secuestro" y "sicario". Uno de los momentos más álgidos del vivo llegó cuando uno de ellos aseguró: "Le robamos a gente de plata y asesinamos por plata".

Hablaron sobre la presencia de drogas en el contexto de encierro y se presentaron ante los interlocutores como "referentes". La transmisión terminó abruptamente después de que uno de ellos realizara una exhibición sexual frente a la cámara y cortara la conexión.