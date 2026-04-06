Drama en Tucumán: así rescataron a una familia atrapada por la corriente en plena tormenta

Temporal Tucumán

Sin embargo, el momento más angustiante llegó después. Una de las personas rescatadas advirtió que faltaba un integrante de la familia. De acuerdo al relato, el hombre había descendido del vehículo para intentar empujarlo, pero fue arrastrado por la corriente. A pesar de la gravedad de la situación, logró salvarse al sujetarse de un árbol, resistiendo la fuerza del agua. Un detalle clave fue que tenía su celular consigo, lo que le permitió comunicarse y enviar su ubicación, facilitando las tareas de búsqueda.