Drama en Tucumán: así rescataron a una familia atrapada por la corriente en plena tormenta
El operativo se desarrolló en una zona golpeada por el temporal, donde horas antes había muerto una pareja, y dejó imágenes de extrema tensión.
Las intensas lluvias que azotaron a Tucumán durante el fin de semana generaron escenas de alto dramatismo. En medio de ese contexto, una familia vivió momentos desesperantes al quedar atrapada dentro de su auto en una zona completamente anegada, en las inmediaciones del Camino Viejo a Los Pocitos, cerca de la Ruta 9, el mismo sector donde días atrás murieron Solana Albornoz y Mariano Robles.
El episodio ocurrió durante la noche del sábado, cuando el caudal de agua creció de forma repentina y transformó un badén en una trampa peligrosa. El vehículo en el que se trasladaban quedó inmovilizado en medio de la corriente, con sus ocupantes sin posibilidad de salir por sus propios medios. El rescate se activó gracias al aviso de personas que se encontraban en un salón de fiestas cercano.
Fueron ellos quienes alertaron a efectivos policiales que patrullaban la zona ante posibles anegamientos. Según relataron, desde el interior del auto se escuchaban pedidos de auxilio, lo que encendió las alarmas de inmediato. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con una escena crítica: el vehículo estaba parcialmente sumergido y el agua corría con fuerza. En condiciones adversas, con poca visibilidad y riesgo constante, lograron abrir una de las puertas y comenzar la evacuación de los ocupantes.
Sin embargo, el momento más angustiante llegó después. Una de las personas rescatadas advirtió que faltaba un integrante de la familia. De acuerdo al relato, el hombre había descendido del vehículo para intentar empujarlo, pero fue arrastrado por la corriente. A pesar de la gravedad de la situación, logró salvarse al sujetarse de un árbol, resistiendo la fuerza del agua. Un detalle clave fue que tenía su celular consigo, lo que le permitió comunicarse y enviar su ubicación, facilitando las tareas de búsqueda.
De inmediato, se desplegó un operativo conjunto que incluyó a vecinos de la zona, quienes colaboraron con linternas y cuerdas. Tras un intenso rastrillaje, el hombre fue localizado a unos 40 metros río abajo y rescatado con vida en una maniobra que implicó un alto riesgo para todos los involucrados.
Finalmente, todos los integrantes de la familia fueron trasladados a un centro de salud, donde recibieron atención médica. Según se informó, se encuentran fuera de peligro. El operativo contó con la participación de la Policía Motorizada de Tafí Viejo, personal de Los Pocitos y bomberos voluntarios, en un trabajo coordinado que permitió evitar una tragedia mayor en una zona ya golpeada por el temporal.
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