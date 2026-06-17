Drama en Villa La Angostura: un incendio destruyó un ex motel y dejó a 14 familias sin hogar
El fuego consumió gran parte del establecimiento ubicado sobre la Ruta 40. Los residentes lograron autoevacuarse tras escuchar una explosión.
Un incendio destruyó gran parte de un conocido ex motel de Villa La Angostura y provocó que 14 familias perdieran todas sus pertenencias. El siniestro demandó un arduo operativo de Bomberos Voluntarios, que lucharon varias horas para combatir el fuego y evitar que las llamas se propagaban por la estructura de madera.
El hecho ocurrió el lunes por la noche en un establecimiento conocido como Sasha, un establecimiento ubicado a la altura del kilómetro 2112,50 de la Ruta Nacional 40, en el sector conocido como la curva de Vera, en el acceso a la localidad cordillerana. Si bien el lugar solía funcionar como motel, actualmente vivían varias familias de forma permanente.
Según informó el cuerpo local de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, las primeras dotaciones arribaron alrededor de las 21:30, apenas unos minutos después de que llegara el alerta a través de la Comisaría 28. Para ese entonces, el fuego ya había comprometido la parte superior de la estructura de madera.
"Cuando llegamos nos dimos cuenta de que el fuego estaba en una magnitud importante, por lo que hubo que convocar más unidades y reforzar el abastecimiento de agua con apoyo del municipio", indicó Wily Trujillo, jefe del cuerpo de bomberos local, en declaraciones a LM Neuquén.
Respecto al incendio, el bombero informó que el foco principal se habría originado en la zona del hall central del ex motel para luego alcanzar una lavandería una sala de máquinas. La estructura de madera con la que estaba construido el complejo, sumado a la existencia de varios espacios que favorecían la propagación de las llamas habría provocado que el fuego avanzara través de sectores cubiertos y espacios ocultos hasta llegar a varias habitaciones.
La magnitud del incendio demandó que se montara un importante operativo los equipos de emergencia, con la participación de alrededor de 30 bomberos voluntarios que trabajaron principalmente para contener el fuego y, posteriores, realizaron tareas de ventilación, remoción y enfriamiento para evitar que las llamas se reanudaran.
Incendio en Villa La Angostura: cinco bomberos heridos
Durante el procedimiento, cinco bomberos debieron ser trasladados al Hospital Dr. Oscar Arraiz con síntomas de inhalación de humo y monóxido de carbono, debido a que se habían quedado sin tubos de respiración autónoma, según informó Trujilloo. Luego de recibir asistencia médica, los damnificados pudieron regresar al cuartel.
En cuanto a las familias que vivían en el complejo, lograron evacuarse por sus propios medios antes de que el fuego avanzara sobre las habitaciones. No hubo víctimas fatales ni personas heridas entre los ocupantes.
"Por suerte se autoevacuaron y no tuvimos que lamentar víctimas. Solamente quedaron daños materiales y muchas personas perdieron todas sus cosas", sostuvo Trujillo.
Las tareas de extinción continuaron hasta la medianoche. En el operativo participaron además efectivos policiales, personal médico, la Brigada de Incendios, Protección Civil y la Municipalidad de Villa La Angostura, que aportó camiones cisterna para garantizar el suministro de agua.
Respecto de las causas del incendio, algunos testigos mencionaron haber escuchado una explosión antes de que las llamas se expandieran, aunque por el momento no hay precisiones y se espera el resultado de las pericias para determinar qué provocó el siniestro.
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