Drama en Villa La Angostura: un incendio destruyó un ex motel y dejó a 14 familias sin hogar

incendio ex motel villa la angostura Los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura combatieron el incendio durante varias horas

Respecto al incendio, el bombero informó que el foco principal se habría originado en la zona del hall central del ex motel para luego alcanzar una lavandería una sala de máquinas. La estructura de madera con la que estaba construido el complejo, sumado a la existencia de varios espacios que favorecían la propagación de las llamas habría provocado que el fuego avanzara través de sectores cubiertos y espacios ocultos hasta llegar a varias habitaciones.

La magnitud del incendio demandó que se montara un importante operativo los equipos de emergencia, con la participación de alrededor de 30 bomberos voluntarios que trabajaron principalmente para contener el fuego y, posteriores, realizaron tareas de ventilación, remoción y enfriamiento para evitar que las llamas se reanudaran.

Incendio en Villa La Angostura: cinco bomberos heridos

Durante el procedimiento, cinco bomberos debieron ser trasladados al Hospital Dr. Oscar Arraiz con síntomas de inhalación de humo y monóxido de carbono, debido a que se habían quedado sin tubos de respiración autónoma, según informó Trujilloo. Luego de recibir asistencia médica, los damnificados pudieron regresar al cuartel.

incendio ex motel villa la angostura Cerca de 30 bomberos voluntarios trabajaron en el operativo y lograron extinguir las llamas

En cuanto a las familias que vivían en el complejo, lograron evacuarse por sus propios medios antes de que el fuego avanzara sobre las habitaciones. No hubo víctimas fatales ni personas heridas entre los ocupantes.

"Por suerte se autoevacuaron y no tuvimos que lamentar víctimas. Solamente quedaron daños materiales y muchas personas perdieron todas sus cosas", sostuvo Trujillo.

incendio ex motel villa la angostura Cinco Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura tuvieron que ser trasladados a un hospital

Las tareas de extinción continuaron hasta la medianoche. En el operativo participaron además efectivos policiales, personal médico, la Brigada de Incendios, Protección Civil y la Municipalidad de Villa La Angostura, que aportó camiones cisterna para garantizar el suministro de agua.

Respecto de las causas del incendio, algunos testigos mencionaron haber escuchado una explosión antes de que las llamas se expandieran, aunque por el momento no hay precisiones y se espera el resultado de las pericias para determinar qué provocó el siniestro.