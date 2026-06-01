Multa millonaria por talar arrayanes: un vecino pagará casi $67 millones en Villa La Angostura
La Justicia de Villa La Angostura le impuso a un vecino una sanción récord de casi 67 millones de pesos por talar arrayanes sobre la costa del Correntoso.
Un polémico episodio ambiental sacudió a la localidad de Villa La Angostura en las últimas horas. El Tribunal Municipal de Faltas sancionó económicamente a los dueños de un terreno tras comprobar la tala ilegal de arrayanes y la realización de movimientos de suelo sin el permiso correspondiente del municipio.
Los motivos de la multa histórica y la reparación exigida por tala de arrayanes
De acuerdo con la información recabada, la inspección municipal se llevó a cabo en un lote ubicado sobre la costa del Correntoso, justo frente al camping mapuche. Allí se verificó una intervención irregular sobre una superficie aproximada de 1.376 metros cuadrados. Los agentes detectaron no solo la apertura de una traza interna sin autorización, sino también la extracción sistemática de 15 ejemplares de arrayán, una especie sumamente emblemática y protegida del bosque andino patagónico. Además, se removieron cuatro jóvenes ejemplares de coihue y se dañaron las raíces de otros árboles que permanecieron en pie tras las excavaciones.
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Por estos graves hechos, los informes técnicos incorporados al expediente catalogaron el impacto generado como un "Daño Ambiental Puntual 3 Permanente". Ante la sumatoria de irregularidades urbanísticas, extracción de especies protegidas y la falta de cumplimiento a las intimaciones administrativas previas, el Tribunal dictaminó que los titulares son responsables solidarios y les aplicó una fuerte sanción de 41.200 N, suma que equivale exactamente a $66.950.000.
Más allá del contundente castigo monetario dictado por la Justicia local, la resolución ordenó también el cumplimiento estricto de una serie de tareas de remediación delineadas por la Dirección de Ambiente. Entre las principales medidas de recomposición, los propietarios están obligados a adquirir y plantar 20 nuevos ejemplares de especies autóctonas en los sectores que la autoridad ambiental establezca. Asimismo, deberán regularizar por completo la documentación de la obra y permitir el ingreso constante a los equipos técnicos encargados de verificar la mitigación del enorme impacto ecológico provocado en el lugar.
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