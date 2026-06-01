Multa millonaria por talar arrayanes: un vecino pagará casi $67 millones en Villa La Angostura

Por estos graves hechos, los informes técnicos incorporados al expediente catalogaron el impacto generado como un "Daño Ambiental Puntual 3 Permanente". Ante la sumatoria de irregularidades urbanísticas, extracción de especies protegidas y la falta de cumplimiento a las intimaciones administrativas previas, el Tribunal dictaminó que los titulares son responsables solidarios y les aplicó una fuerte sanción de 41.200 N, suma que equivale exactamente a $66.950.000.

Más allá del contundente castigo monetario dictado por la Justicia local, la resolución ordenó también el cumplimiento estricto de una serie de tareas de remediación delineadas por la Dirección de Ambiente. Entre las principales medidas de recomposición, los propietarios están obligados a adquirir y plantar 20 nuevos ejemplares de especies autóctonas en los sectores que la autoridad ambiental establezca. Asimismo, deberán regularizar por completo la documentación de la obra y permitir el ingreso constante a los equipos técnicos encargados de verificar la mitigación del enorme impacto ecológico provocado en el lugar.