Dramático momento en Córdoba: un auto cayó al río y un joven fue rescatado
El hecho ocurrió en Cosquín, y tres personas sufrieron politraumatismos y el vehículo terminó totalmente sumergido.
Un singular hecho ocurrió en Cosquín, Córdoba. Un auto terminó dentro del río durante la madrugada del lunes, luego de que su conductor perdiera el control mientras circulaba por la avenida Costanera de la localidad.
El episodio ocurrió pasadas las 4 de la mañana en avenida Aviador Castillo. Por causas que se investigan, un Volkswagen Voyage con tres ocupantes de 17 años terminó en el cauce.
Tras el aviso, acudieron al lugar efectivos policiales y personal de la Guardia Local. Como consecuencia del impacto, los tres jóvenes sufrieron politraumatismos.
Uno de los ocupantes quedó en el interior del rodado y debió ser auxiliado por un efectivo policial, que intervino para sacarlo del agua.
Finalmente, el automóvil quedó completamente sumergido en el río Cosquín. Las circunstancias que provocaron el despiste continúan bajo investigación.
Debido a las bajas temperaturas y al agua helada, los efectivos asistieron a los tres jóvenes hasta la llegada del servicio médico. Los adolescentes fueron trasladados al Hospital Domingo Funes.
Dos de ellos recibieron el alta, mientras que el tercero fue derivado a un centro médico privado y quedó en observación. La Policía investiga las circunstancias que originaron el siniestro.
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