Dramático momento en Córdoba: un auto cayó al río y un joven fue rescatado

Un auto cayó al río Cosquín y lograron rescatarar a uno de los ocupantes.

Debido a las bajas temperaturas y al agua helada, los efectivos asistieron a los tres jóvenes hasta la llegada del servicio médico. Los adolescentes fueron trasladados al Hospital Domingo Funes.

Dos de ellos recibieron el alta, mientras que el tercero fue derivado a un centro médico privado y quedó en observación. La Policía investiga las circunstancias que originaron el siniestro.