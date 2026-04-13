Duras acusaciones del abogado de la familia de Ángel López: "Son dos asesinos y deben recibir perpetua"
Roberto Castillo denunció negligencia de funcionarios judiciales y que existen pruebas que acreditan que los detenidos “le dieron muerte” al nene de cuatro años.
El abogado Roberto Castillo, quien se presentó como querellante en la causa por la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia, aseguró que existen abundantes pruebas que compromete a los dos detenidos por el caso, Mariela Beatriz Altamirano y Michael González, a quienes señaló como responsables del crimen del niño de cuatro años.
Mientras se espera que el martes se lleve adelante la audiencia de control de detención contra la madre biológica y el padrastro del nene, Castillo adelantó que tuvo acceso al informe forense el cual, a su entender, permiten sostener la acusación. “Hay muchos elementos de convicción y mucha prueba que acredita que estas personas le dieron muerte a Ángel”, afirmó.
La evidencia también acreditaría que “Ángel estuvo sometido a un contexto de violencia, que la madre es coautora penalmente responsable, que quien le habría producido las lesiones directas es Maicol”. A su vez, según el planteo del abogado, Altamirano tendría responsabilidad de acción por omisión.
El abogado fue aún más contundente al referirse a la situación de los acusados: “Son dos asesinos, tienen que estar detenidos, tienen que esperar el juicio privados de su libertad y después tienen que recibir la cadena perpetua”. Además, adelantó que pedirá que sean imputados por homicidio agravado, con el agravante de alevosía, delito que prevé la pena máxima.
Castillo también cuestionó con dureza la actuación de distintos organismos judiciales. “Hubo negligencia por parte de auxiliares de la Justicia, incluso del juez”, denunció. En la misma línea, apuntó contra el Juzgado de Familia y lanzó una fuerte acusación: “La Justicia está corrompida. Si fuera por nosotros, iríamos con un jury de enjuiciamiento para el juez y denuncias penales para auxiliares y psicólogas. Si el juez no fuese juez, sería participe necesario. Sin su firma, Ángel estaría entre nosotros”.
“La prueba nos dice que lo aislaron de su familia y lo dejaron con estos criminales que le quitaron la vida”, expuso Castillo.
En relación al entorno familiar, Castillo aseguró que el mismo Juzgado de Familia había dejado en claro que la referente emocional del niño era Lorena. Por eso cuestionó la decisión judicial que otorgó el cuidado a la progenitora. “El juez alega que en una audiencia el nene pidió quedarse con ‘su mami’, pero para Ángel ‘su mami’ era Lorena. Altamirano apareció de la noche a la mañana pidiendo la restitución”, sostuvo.
El abogado también sostuvo que la madre biológica habría recurrido a denuncias falsas para obtener la tenencia. Según relató, se Altamirano presentó en reiteradas oportunidades en la Comisaría de la Mujer con acusaciones contra Luis, el padre del nene, las cuales eran imposible de acreditar por la temporalidad.
“Cuando iban a investigar el hecho ella se negaba y pedía medidas cautelares. Lo hizo cuatro veces. La cuarta denunció a Lorena porque no se presentó a una diligencia judicial y ese fue motivo suficiente para que le quiten el cuidado exclusivo y se lo den a la asesina”, expuso Castillo.
Respecto a los últimos meses de vida del niño, el querellante señaló que existen informes escolares que mostraron cambios en su comportamiento, los cuales no tampoco fueron advertidos por la Justicia. “Las maestras del jardín indicaron que Ángel era alegre, asistía siempre y llegaba puntual, pero de repente, en las últimas semanas, cuando le dieron el cuidado exclusivo a la progenitora, estaba triste y no quería dibujar”, explicó.
Por último, el abogado destacó el trabajo actual de la fiscalía, a cargo de Facundo Oribones y Cristian Olazábal, y se mostró conforme con el avance de la investigación. “Se trabajó de manera excelente, se recabó información a través de declaraciones y allanamientos que permitieron tener un cuadro de imputación sólido”, concluyó.
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