Duras acusaciones del abogado de la familia de Ángel López: "Son dos asesinos y deben recibir perpetua"

“La prueba nos dice que lo aislaron de su familia y lo dejaron con estos criminales que le quitaron la vida”, expuso Castillo.

angel lopez comodoro rivadavia

En relación al entorno familiar, Castillo aseguró que el mismo Juzgado de Familia había dejado en claro que la referente emocional del niño era Lorena. Por eso cuestionó la decisión judicial que otorgó el cuidado a la progenitora. “El juez alega que en una audiencia el nene pidió quedarse con ‘su mami’, pero para Ángel ‘su mami’ era Lorena. Altamirano apareció de la noche a la mañana pidiendo la restitución”, sostuvo.

El abogado también sostuvo que la madre biológica habría recurrido a denuncias falsas para obtener la tenencia. Según relató, se Altamirano presentó en reiteradas oportunidades en la Comisaría de la Mujer con acusaciones contra Luis, el padre del nene, las cuales eran imposible de acreditar por la temporalidad.

“Cuando iban a investigar el hecho ella se negaba y pedía medidas cautelares. Lo hizo cuatro veces. La cuarta denunció a Lorena porque no se presentó a una diligencia judicial y ese fue motivo suficiente para que le quiten el cuidado exclusivo y se lo den a la asesina”, expuso Castillo.

Respecto a los últimos meses de vida del niño, el querellante señaló que existen informes escolares que mostraron cambios en su comportamiento, los cuales no tampoco fueron advertidos por la Justicia. “Las maestras del jardín indicaron que Ángel era alegre, asistía siempre y llegaba puntual, pero de repente, en las últimas semanas, cuando le dieron el cuidado exclusivo a la progenitora, estaba triste y no quería dibujar”, explicó.

Por último, el abogado destacó el trabajo actual de la fiscalía, a cargo de Facundo Oribones y Cristian Olazábal, y se mostró conforme con el avance de la investigación. “Se trabajó de manera excelente, se recabó información a través de declaraciones y allanamientos que permitieron tener un cuadro de imputación sólido”, concluyó.