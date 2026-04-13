La familia de Ángel López apuntó contra la Justicia: "Lo entregaron en bandeja para que lo maten"

“Ellos dos no son los únicos responsables. Acá hay personas que estaban capacitadas para escuchar al nene y lo entregaron en bandeja para que lo maten. Tienen que caer todos, atrás hay alguien de corbatita que firmó”, expuso Lorena en referencia a Pablo José Pérez, el juez de Familia de Comodoro Rivadavia que ordenó la revinculación de Ángel con su madre a pesar de las denuncias por maltrato infantil que pesaban contra ella y de que ya había perdido la tenencia de su otro hijo.

Roberto Castillo, el abogado de la familia, también apuntó contra la falta de atención en estos casos: “El dolor de los padres es ante a la indiferencia de la Justicia. Ellos muchas veces fueron a buscar auxilio a la Justicia, pero está absolutamente corrompida. Es muy difícil creer en la Justicia y es lamentable que nos pase eso como sociedad. Tuvimos el caso de Lucio y parece que no aprendimos nada”, pronunció.

Y agregó: “Tenemos jueces que tratan de ensayar una defensa, responsabilizan a la psicóloga, la psicóloga dice que su dictamen no es vinculante, entonces nadie se hace cargo de nada. El día que un juez vaya preso cuando sucedan hechos como este, ahí van a cambiar las cosas”.

En cuanto a los detenidos, el abogado sostuvo que son “dos criminales tienen que estar presos”. “Entendemos que se tiene que dictar la prisión preventiva y tienen que esperar el juicio privados de la libertad. Son un riesgo”, expresó y adelantó que, en caso de que se avance a un juicio, van a pedir la cadena perpetua.