La familia de Ángel López apuntó contra la Justicia: "Lo entregaron en bandeja para que lo maten"
El padre del nene apuntó contra el juez que ordenó la revinculación y aseguró que "todos los culpables tienen que pagar".
Tras la detención de la madre biológica y el padrastro de Ángel López, su padre apuntó contra los funcionarios judiciales y aseguró que "todos los que sean culpables tienen que pagar”. El abogado de la familia, Roberto Castillo, adelantó que pedirán prisión perpetua contra los detenidos.
“Vamos a pedir justicia y si hay más gente involucrada vamos a hacer que paguen", expresó este lunes Luis López a la salida del Ministerio Público Fiscal y aseguró: "Vamos a ir por todo. La muerte de mi hijo no va a quedar así. Todos los que sean culpables tienen que pagar”
La madre biológica del nene, Mariela Beatriz Altamirano, y su padrastro, Michel “Maicol” González fueron detenidos el domingo por la noche luego de que se conociera el resultado preliminar de la autopsia, el cual se constataba que el nene de cuatro años tenía traumatismos en la zona craneal previos al día de su muerte. Se espera que mañana se realice la audiencia de imputación, donde se formalizarán los cargos y tendrán la posibilidad de declarar.
“Se metieron con la persona equivocada”, remarcó hoy Luis apuntando contra los funcionarios judiciales a quienes acusó de “ignorantes”. “Querían tapar todo, se querían lavar las manos”, cuestionó.
Tanto Luis como su pareja, Lorena, pusieron el foco en la falta de accionar de la Justicia ante estos casos y aseguró que muchas veces tratan a los niños como “números” y no resuelven las denuncias como corresponde.
“Ellos dos no son los únicos responsables. Acá hay personas que estaban capacitadas para escuchar al nene y lo entregaron en bandeja para que lo maten. Tienen que caer todos, atrás hay alguien de corbatita que firmó”, expuso Lorena en referencia a Pablo José Pérez, el juez de Familia de Comodoro Rivadavia que ordenó la revinculación de Ángel con su madre a pesar de las denuncias por maltrato infantil que pesaban contra ella y de que ya había perdido la tenencia de su otro hijo.
Roberto Castillo, el abogado de la familia, también apuntó contra la falta de atención en estos casos: “El dolor de los padres es ante a la indiferencia de la Justicia. Ellos muchas veces fueron a buscar auxilio a la Justicia, pero está absolutamente corrompida. Es muy difícil creer en la Justicia y es lamentable que nos pase eso como sociedad. Tuvimos el caso de Lucio y parece que no aprendimos nada”, pronunció.
Y agregó: “Tenemos jueces que tratan de ensayar una defensa, responsabilizan a la psicóloga, la psicóloga dice que su dictamen no es vinculante, entonces nadie se hace cargo de nada. El día que un juez vaya preso cuando sucedan hechos como este, ahí van a cambiar las cosas”.
En cuanto a los detenidos, el abogado sostuvo que son “dos criminales tienen que estar presos”. “Entendemos que se tiene que dictar la prisión preventiva y tienen que esperar el juicio privados de la libertad. Son un riesgo”, expresó y adelantó que, en caso de que se avance a un juicio, van a pedir la cadena perpetua.
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