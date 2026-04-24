Policías se disfrazaron de payasos para atrapar al "Gordo Pey", un capo narco de San Martín

Fue un circo instalado en un campo cercano lo que sirvió como coartada justa para llevar a cabo el operativo encubierto por parte de los policías, sin llamar la atención.

De esta forma, los efectivos consiguieron volantes de promoción del circo, se disfrazaron de payasos y se dedicaron a repartir los panfletos por la zona, maniobra que permitió avanzar con el operativo.

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Finalmente, el miércoles por la mañana, los dos policías vestidos de payasos se acercaron a la casaquinta donde se refugiaba el capo narco y, acompañados por otros veinte efectivos de refuerzo, irrumpieron en la propiedad.

Así lograron la captura del “Gordo Pey” y de su pareja. El narco está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas agravadas, además de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico.

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Todos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, a cargo de la fiscal Alejandra Maico.

Quién es el “Gordo Pey”, el narco más buscado de San Martín

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Jesús Fabián Bravo fue identificado como uno de los capos narco más buscados del conurbano bonaerense. En un principio se pensó que estaba en la provincia de Corrientes, pero luego todos los datos apuntaron a General Rodríguez.

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De acuerdo con la investigación, la banda liderada por el “Gordo Pey” operaba con una estructura jerárquica y mantenía el control territorial mediante la violencia, administrando puntos de venta de droga y lugares de acopio.

El narco era buscado por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido en febrero de 2024 en el asentamiento La Cárcova de José León Suárez, en medio de una guerra entre bandas para dominar el territorio de la venta de drogas. Esto permitió que un discal de San Martín ordenara su detención.