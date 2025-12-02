Encontraron granadas en una casa que había sido usurpada en Palermo

Tras el llamado de aviso, un patrullero llegó al domicilio y, acto seguido, se convocó al Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad, quien se hizo presente en el lugar para analizar las granadas - o elementos que serían parte de ellas - y determinar si se trata de dispositivos activos, réplicas o partes de armamento real.

En horas de la tarde, el escuadrón especializado continuaba trabajando dentro de la propiedad, evaluando el nivel de peligrosidad y el posible origen de los explosivos, según informó TN.

El día que los bomberos fueron a apagar un incendio y se encontraron con un arsenal

granadas montoneros

En septiembre de 2023, un incendio en un edificio del barrio porteño de Palermo dejó al descubierto el hallazgo de granadas y un arsenal de armas que contenía la inscripción de Montoneros.

Todo salió a la luz cuando personal de Bomberos de la Ciudad acudió a un departamento tras la alerta por un incendio en el piso 15 de un edifico en la calle Salguero. Luego de sofocar el fuego y proceder a revisar el luegar, se encontraron con armas de guerra cortas y largas y granadas de mano.

Ante la situación de peligro inminente, por la conjunción de material explosivo y fuego, el fiscal Matías Vila, de la Unidad de Flagrancia Norte, tomó intervención inmediata y dispuso el allanamiento urgente del lugar con la intervención a la División Investigaciones de Armas de Fuego de la Policía de la Ciudad.

granadas montoneros

Durante el allanamiento, que duró más de 8 horas, se encontraron casi 100 armas de fuego cortas y largas, municiones, fusiles, 6 granadas - 4 de fusil y 2 de mano presumiblemente activas,, 3 supresores de sonido – silenciadores- , y armas de guerra simuladas, entre ellas un bastón con un dispositivo para activar disparos.

armas montoneros

Asimismo, se ordenó no tocar las cajas fuertes por la posible presencia de material explosivo en su interior, y la peligrosidad que implicaría abrirlas con herramientas que podrían hacer saltar chispas.

El dueño del departamento fue identificado, aunque no estaba en la casa. Pese al aviso policial, no concurrió al departamento y en su lugar se presentó una apoderada legal. Poco después, rompió el silencio y habló sobre lo sucedido.