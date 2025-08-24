El 25 de agosto será feriado y habrá fin de semana largo: los motivos
Antes de que termine el invierno, miles de trabajadores podrán aprovechar un merecido descanso adicional y recargar energías.
Miles de argentinos podrán disfrutar de un nuevo feriado el lunes 25 de agosto, que marcará el último fin de semana largo de la temporada alta de invierno. Este descanso se suma al único feriado de tres días del mes, correspondiente al Día del Paso a la Inmortalidad de San Martín, celebrado el viernes 15 de agosto, y permitirá a los trabajadores tomarse un respiro antes de que finalice la primera mitad del año.
Tras el cierre de las vacaciones de invierno, que interrumpieron por dos semanas el calendario escolar y laboral, los próximos tres días libres se presentan como una oportunidad ideal para realizar mini escapadas, aprovechar el tiempo en familia, disfrutar de actividades recreativas o simplemente descansar y recargar energías antes de retomar la rutina cotidiana. Estos feriados representan un alivio para quienes buscan combinar descanso con ocio y experiencias cortas que rompan la monotonía laboral.
Los motivos del feriado del 25 de agosto
El próximo lunes 25 de agosto no será un feriado nacional, pero sí habrá un día de descanso especial en algunos municipios bonaerenses que conmemoran su aniversario fundacional junto a las tradicionales fiestas patronales. En esta ocasión, las localidades de Beruti y Villa Sauze, ambas en la Provincia de Buenos Aires, tendrán un nuevo feriado que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de una jornada distinta.
Por tratarse de un asueto local, habrá cese de actividades en el sector público, mientras que en el ámbito privado será una fecha no laborable optativa, dependiendo de lo que dispongan los empleadores. Durante el fin de semana previo, el sábado 23 y domingo 24 de agosto, se realizarán celebraciones culturales, gastronómicas y religiosas que acompañarán los festejos por la fundación de estas comunidades bonaerenses.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles 2025
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural.
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
