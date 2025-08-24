El 25 de agosto será feriado y habrá fin de semana largo: los motivos

Miles de argentinos podrán disfrutar de un nuevo feriado el lunes 25 de agosto, que marcará el último fin de semana largo de la temporada alta de invierno. Este descanso se suma al único feriado de tres días del mes, correspondiente al Día del Paso a la Inmortalidad de San Martín, celebrado el viernes 15 de agosto, y permitirá a los trabajadores tomarse un respiro antes de que finalice la primera mitad del año.