Primeras imágenes de "Pequeño J" en una prisión de Perú
Tony Janzen Valverde Victoriano, acusado del triple crimen en Florencio Varela, fue trasladado a un penal luego de negarse a la extradición voluntaria.
La Justicia de Perú ordenó este viernes la prisión preventiva con fines de extradición pasiva de Tony Janzen Valverde Victoriano, quien se negó a ser trasladado voluntariamente a la Argentina.
Como se sabe, el sujeto conocido como “Pequeño J” es considerado como presunto autor intelectual de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y de Lara Gutiérrez, de 15, femicidios ejecutados en Florencio Varela.
El acusado fue capturado y acaban de conocerse las primeras imágenes en la prisión donde cumple la preventiva mientras se tramita su extradición a nuestros país, luego de haberse negado a ser extraditado voluntariamente durante la audiencia virtual realizada por el Poder Judicial de su país de origen.
El juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona leyó la imputación al sospechoso por el delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género en perjuicio de las tres víctimas que habían desaparecido en La Matanza y fueron halladas asesinadas en una vivienda de Florencio Varela.
Tras la comparecencia, la Policía Nacional peruana efectuó la derivación del implicado desde la Comisaría de Chilca al Establecimiento Penitenciario Nueva Frontera Imperial Cañete, al sur de Lima, donde permanecerá alojado al menos nueve meses, de acuerdo a los solicitado por la Fiscalía.
Los argumentos del abogado del “Pequeño J” para explicar su fuga
En tanto, el abogado de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", dijo que el acusado se fugó de la Argentina porque en nuestro país “no tenía ninguna familia” y no podría conseguir un abogado.
“Al ver su nombre y apellidos en la televisión Crónica de Argentina, él optó por la idea de que en Argentina no tenía ninguna familia. Si lo detenían, ¿quién lo iba a ver en la cárcel? ¿Quién le pondría un abogado?”, aseguró el letrado Marcos Sandoval.
Tras asegurar que su defendido es inocente, dijo que la imputación se basa en la cobertura mediática más que en una investigación objetiva. “Lo que buscan es prácticamente meterlo preso sin llevar adelante una investigación clara, objetiva de los hechos que han ocurrido”, sostuvo Sandoval.
También invocó "el principio de humanidad" dado que "es un joven de 20 años" que no aceptó ser extraditado voluntariamente a la espera de que el caso “se enfríe” en la Argentina y la investigación prosiga con un curso “normal”.
