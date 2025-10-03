Primeras imágenes de "Pequeño J" en una prisión de Perú

primeras imágenes pequeño j en prisión

Los argumentos del abogado del “Pequeño J” para explicar su fuga

En tanto, el abogado de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", dijo que el acusado se fugó de la Argentina porque en nuestro país “no tenía ninguna familia” y no podría conseguir un abogado.

“Al ver su nombre y apellidos en la televisión Crónica de Argentina, él optó por la idea de que en Argentina no tenía ninguna familia. Si lo detenían, ¿quién lo iba a ver en la cárcel? ¿Quién le pondría un abogado?”, aseguró el letrado Marcos Sandoval.

Tras asegurar que su defendido es inocente, dijo que la imputación se basa en la cobertura mediática más que en una investigación objetiva. “Lo que buscan es prácticamente meterlo preso sin llevar adelante una investigación clara, objetiva de los hechos que han ocurrido”, sostuvo Sandoval.

También invocó "el principio de humanidad" dado que "es un joven de 20 años" que no aceptó ser extraditado voluntariamente a la espera de que el caso “se enfríe” en la Argentina y la investigación prosiga con un curso “normal”.