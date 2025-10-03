Insólito: Argentina faltó a la audiencia en la que "Pequeño J" se negó a la extradición voluntaria

Pero "Pequeño J" ya se fugó: salió de la Argentina de manera clandestina y la Policía de Perú lo localizó cuando viajaba en un camión por Pucusana, a 70 kilómetros de Lima.

Además, como el joven había migrado de Perú de manera ilegal tampoco hay constancia de que se haya arraigado en nuestro país.

trasladaron a pequeño j

El plazo estándar para lograr la extradición desde Perú de un acusado de un crimen sería de dos meses, pero el juez Chumpitaz buscó abarcar la mayor cantidad de tiempo posible.

En este caso, la Justicia argentina está representada por el Ministerio Público Fiscal peruano y, aunque el Consulado de Argentina en Lima estaba convocado a la audiencia de este viernes, nadie asistió en representación del gobierno federal.