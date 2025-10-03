Insólito: Argentina faltó a la audiencia en la que "Pequeño J" se negó a la extradición voluntaria
El Consulado argentino, que estaba formalmente convocado a la reunión, no estuvo presente para escuchar al acusado por el triple crimen de Florencio Varela.
La Justicia de Perú dispuso este viernes que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", permanezca nueve meses con prisión preventiva en el penal de Nueva Cantera Imperial, en la provincia de Cañete, hasta tanto se resuelva el pedido de extradición desde la Argentina ya que el acusado por el triple crimen de Florencio Varela rechazó volver al país de manera voluntaria.
Valverde Victoriano rechazó este viernes la extradición voluntaria a la Argentina para responder ante la Justicia por el triple crimen de Florencio Varela, que se le atribuye en calidad de autor intelectual, y su abogado, Marcos Sandoval, explicó ante el juez Cristhian Chumpitaz que no quiere volver al país porque no tendría a nadie que lo visite en la cárcel.
Además, Sandoval señaló que el joven de 20 años tampoco tendría acceso a una defensa legal adecuada, informó el canal C5N desde Perú.
El abogado llegó a pedir que se le otorgue a su cliente la libertad con restricciones para que pueda trabajar, y sus argumentos fueron que el joven pudo acreditar que tiene el arraigo que demanda la ley en Perú, como el familiar o laboral y por lo tanto no hay riesgo de fuga.
Pero "Pequeño J" ya se fugó: salió de la Argentina de manera clandestina y la Policía de Perú lo localizó cuando viajaba en un camión por Pucusana, a 70 kilómetros de Lima.
Además, como el joven había migrado de Perú de manera ilegal tampoco hay constancia de que se haya arraigado en nuestro país.
El plazo estándar para lograr la extradición desde Perú de un acusado de un crimen sería de dos meses, pero el juez Chumpitaz buscó abarcar la mayor cantidad de tiempo posible.
En este caso, la Justicia argentina está representada por el Ministerio Público Fiscal peruano y, aunque el Consulado de Argentina en Lima estaba convocado a la audiencia de este viernes, nadie asistió en representación del gobierno federal.
