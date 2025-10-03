Así trasladaron a "Pequeño J" al penal de Cañete en Perú tras negarse a la extradición voluntaria
El acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio en Florencio Varela pasará los próximos 9 meses en el penal Nueva Cantera Imperial.
En horas de la tarde de este viernes, Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", fue trasladado al penal Nueva Cantera Imperial, en Perú, donde pasará sus próximos 9 meses de prisión preventiva mientras se tramita su extradición a la Argentina, para que sea juzgado por el triple femicidio de Florencio Varela.
Cabe señalar que el joven está acusado de ser el autor intelectual del brutal asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido el pasado 19 de septiembre, cuando las tres víctimas fueron engañadas con la mentira de que asistirían a una fiesta, pero fueron llevadas directamente a su tumba.
Si bien la Justicia intenta aún dilucidar los motivos para tal masacre, hay elementos suficientes para procesar a Pequeño J por su involucramiento en lo sucedido. Tras negarse a la extradición voluntaria o simplificada, ahora la Justicia peruana y la argentina trabajan en conjunto para extraditarlo cuanto antes, algo que podría llevar meses.
Quiénes son los detenidos por el triple femicidio
Hasta el momento, nueve personas han sido arrestadas en relación con el triple femicidio.
En la cárcel de Melchor Romero se encuentran:
- Magalí Celeste González Guerrero y Miguel Ángel Villanueva Silva (su pareja, en cuya casa se encontraron los cuerpos).
- Andrés Maximiliano Parra (18).
- Iara Daniela Ibarra (19).
Las capturas recientes incluyen a figuras clave:
- Tony Janzen Valverde Victoriano (alias "Pequeño J"), presunto jefe que habría ordenado el crimen fue capturado en un camión en Pucusana, Perú.
- Matías Agustín Ozorio, ladero de "Pequeño J", fue detenido en Lima, Perú, poco antes de una cita planeada con su jefe.
- Lázaro Víctor Sotacuro fue capturado en Villazón, Bolivia. Es quien manejaba el vehículo donde habrían sido trasladadas las víctimas.
- Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, fue aprehendida por haber viajado con su tío la noche de los asesinatos.
- Ariel Giménez, acusado de participar directamente en la ocultación de los cuerpos, ya que se le imputa haber cavado la fosa y enterrado a las víctimas.
