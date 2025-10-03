Así trasladaron a "Pequeño J" al penal de Cañete en Perú tras negarse a la extradición voluntaria

En horas de la tarde de este viernes, Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", fue trasladado al penal Nueva Cantera Imperial, en Perú, donde pasará sus próximos 9 meses de prisión preventiva mientras se tramita su extradición a la Argentina, para que sea juzgado por el triple femicidio de Florencio Varela.