El abogado Víctor Stinfale dijo que "si ponían a Ojeda a cuidarlo, Diego Maradona no se moría"

Durante su extensa exposición Stinfale repasó sus años de amistad con Diego Maradona y habló de los vaivenes legales del último tiempo con su colega y amigo Matías Morla, y con la familia del futbolista, con la que hoy en día no mantiene diálogo alguno.

burlando dalma gianinna.jpg Foto NA.

La declaración de Stinfale podría servir para definir la responsabilidad del neurocirujano Leopoldo Luque, quien fue señalado por cuatro médicos de La Plata como el artífice de la intervención a Diego Maradona por un hematoma subdural, si bien no fue quién lo operó en la Clínica Olivos.

"Yo no creo que ninguno de los que estaban ahí tenían la espalda para atender a Maradona, creo que el único que podía entrar a la habitación de Diego era Luque", señaló Stinfale sobre el equipo que integraban el neurocirujano, la psiquiatra Agustina Cosachov y otros cinco imputados en este juicio.

"Faltó un director de orquesta, no salieron bien las cosas", sopesó Stinfale antes de aclarar: "si vos ves que Maradona tenía 110 pulsaciones en reposo, lo tenés que llevar al hospital, es matemática pura. Pero también debo decir que tomarle las pulsaciones a Diego no era fácil. Y no había una cabeza. No sé quién era el responsable o el capitán del equipo".

Stinfale opinó que el equipo médico y los allegados a Diego Maradona probablemente no estaban "pensando que Diego se estaba por morir", y recordó cómo fueron sus últimas interacciones con el Diez.

La vida de Diego Maradona tras separarse de Rocío Oliva

Rocío Oliva fue la última pareja oficial que tuvo Diego Maradona. Viajó con él a Dubai, en los Emiratos Árabes, y sus peleas se volvieron mediáticas hasta que se sepraron, en diciembre de 2018.

"Cuando lo vi una semana antes de su cumpleaños, él estaba mal por Rocío Oliva. Era una relación enfermiza. Le dije que se buscara otra y se dejara de joder. Estaba depresivo. Yo le pregunté qué le pasaba y me dijo que era por Oliva", recordó el abogado, para quien el Diez "tomaba alplax como si fueran caramelos".

Stinfale, sobre Leopoldo Luque: "Le dije que era Piñón Fijo"

Durante su declaración ante el TOC 3 de San Isidro Stinfale aseguró que "Luque tenía una cuestión afectiva con Maradona que era incompatible con la medicina", y recordó cómo se conoció con el neurocirujano, hoy principal acusado por negligencia hacia su paciente.

"Cuando me enteré de que lo iban a internar en Olivos, yo pensé que lo mejor era llevarlo (al sanatorio) Los Arcos porque ya se había atendido ahí. Cuando pregunto quién estaba a cargo, me dicen que era Luque. Ahí pedí su número porque yo no lo conocía, una sola vez lo había visto", relató en referencia a los eventos de octubre de 2020.

Leopoldo Luque y Diego Maradona Leopoldo Luque y Diego Maradona

"Una sola vez me enteré de que Luque había dicho públicamente que Diego era alcohólico o adicto y ahí lo llamé a Morla y le pregunté quién era el bobo que estaba diciendo esas cosas cuando Maradona estaba en ese momento trabajando. Y ahí me enteré de la existencia de Luque", recordó Stinfale, que pasó varios años distanciado de su exsocio pero en Navidad de 2024 volvieron a saludarse.

Stinfale se enteró por los medios de comunicación que Diego Maradona estaba internado en la Clínica Olivos y que Luque "hablaba que ya tenía pedido el quirófano", y se contactó con el entorno del Diez porque todo le resultó "muy raro".

"Maradona me había pedido ayuda y yo en ese momento veo que lo iba a operar el tipo que andaba diciendo que era alcohólico. Luque me comunica que lo va a operar a las 20 y ahí le dije: 'no, flaco, vos no vas a operar a nadie'. Primero la comunicación fue telefónica con él. Luque me insistía en que era algo simple. Y yo insistía que no iba a operarlo", recordó.

"Yo me extralimité y le dije: 'flaco te voy a tirar por la ventana. Vos no vas a operar a Maradona. Es Maradona. Hay que buscar a los mejores cuatro especialistas de cerebro del país. Vos no vas a operar a Maradona del cerebro'", sentenció.

Una caricia, una intervención

"Después me crucé con Gianinna y le dije: 'Luque no puede operar a Diego', y ella me dijo: 'por fin uno que piensa como yo'. Ahí le dije: 'Gianinna le voy a pegar un voleo, ¿me autorizás?, y ella me dijo que sí", remarcó.

Envalentonado con la bendición de Gianinna Maradona para ponerle coto al neurocirujano, Víctor Stinfale se encontró con una escena notable en el cuarto del Diez en Olivos.

"Cuando entré a la habitación vi algo raro. Estaba Maradona acostado y Luque arrodillado haciéndole caricias en la mano a Diego. No parecía un médico sino un amigo. Creo que había un vínculo", describió Stinfale.

leopoldo luque

"Ahí le dije a Luque que él no lo iba a operar. Yo creo que había un celo profesional porque él era el médico de Maradona. Y después cuando se dio cuenta de que no lo iba a operar, ahí me dijo Luque que iba a ayudar en todo lo que pudiera", sintetizó.

Stinfale le puso nombres al equipo de médicos que operó a Diego Maradona del hematoma subdural: "Rubino me dijeron que lo iba a operar", señaló el abogado, aunque aclaró que el Diez "se fue al quirófano creyendo que Luque lo iba a operar".

"Rodolfo Benvenutti fue el que supervisó la operación. La operación duró una hora. Y Benvenutti me mandó un mensaje avisando que Rubino lo había operado y que todo había salido bien", estableció.

Pero, ¿y Luque?

"Después de la operación, Luque entró en crisis y se puso a llorar. Me di cuenta que había mucho sentimiento. Había una emoción. Diego confiaba en Luque, lo quería. Lo apreciaba. Yo primero pensé que Luque era un fin pero no, había generado un vínculo muy fuerte con Diego", agregó Stinfale.

De hecho, el abogado remarcó que fue el de la idea de que Luque diera la cara ante los medios tras la intervención: "Decí que lo operó el equipo que vos armaste. No mientas en nada. No digas que lo operaste vos, pero andá a la conferencia de prensa", lo conminó.

"Luque estaba colaborativo y feliz porque había salido todo en orden. Dio la conferencia con Benvenutti", sintetizó.

Cómo se armó la internación domiciliaria en Tigre

"Después de la operación, me llamaron las hijas que querían hacer una reunión para hablar de la externación. Ellas querían que Morla estuviera. Pero no fue. Por lo que yo sabía, Diego se quería ir de la clínica y en esa reunión se habló de la internación domiciliaria. Estuvo Luque, Cosachov, Pormargo, el psicólogo Díaz, Ojeda, las tres hijas, el sobrino de Diego", recordó Stinfale.

"La reunión fue cordial. Fue la primera vez que todas las partes estaban unidas. En esa reunión sentí que todos pensaban que tenerlo a Diego en Tigre era bueno porque estaban cerca y varios manifestaron que Swiss Medical había dicho que iban a brindar soporte", describió el abogado.

"Yo dije que para mí había que hacer una lista de todas las personas que podían entrar al country, para que no se generaran los problemas que eran habituales. Tuve la impresión que el problema era que a Diego le daban alcohol y quién lo dejaba pasar", dijo.

"Lo que se habló en esa reunión, no sucedió. En esa reunión se lo tenía a Luque como un interlocutor. Era quien mediaba para que los médicos pudieran hacer su trabajo. Yo entendí que ese era el papel de Luque. Yo de esa reunión me fui pensando que él era más un solucionador del problema, no el responsable de todo", sentenció.