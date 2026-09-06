El alfajor más grande del mundo se hizo en Recoleta: Spreen rompió un récord Guinness

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Antes de este logro, Argentina ya había realizado otros intentos por quedarse con el título. En Gualeguaychú elaboraron un alfajor de más de 2.000 kilos, y en Mar del Plata otro de 720 kilos, pero ninguno de esos esfuerzos logró la homologación oficial ante Guinness World Records. Esta vez, en cambio, el trabajo coordinado, la presencia del juez certificante y el peso final de 3.162 kilos hicieron posible que el récord quedara en manos argentinas.