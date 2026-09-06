El alfajor más grande del mundo se hizo en Recoleta: Spreen rompió un récord Guinness
El streamer Iván “Spreen” Buhajeruk encabezó en Buenos Aires la elaboración de un alfajor de 3.162 kilos, que superó el récord mundial que Uruguay ostentaba desde 2010.
El streamer Iván “Spreen” Buhajeruk consiguió un nuevo reconocimiento mundial este sábado, cuando su equipo presentó en la Plaza de Naciones Unidas, en Recoleta, el alfajor más grande del planeta. La hazaña ocurrió durante el evento “Cafecito BA” y dejó atrás una marca que Uruguay mantenía desde diciembre de 2010, cuando una alfajorera de Minas alcanzó los 464 kilos.
La pieza argentina pesó exactamente 3.162 kilos, una cifra que multiplicó por casi siete el registro anterior. Para lograr esa dimensión, los organizadores emplearon 1.400 kilos de dulce de leche, 400 kilos de chocolate, 800 kilos de harina, más de 250 maples de huevos y 100 kilos de miel, entre otros ingredientes.
Un juez oficial del Guinness World Records supervisó todo el proceso y certificó el pesaje, requisito indispensable para que el intento tuviera validez. Más de cien personas colaboraron en la preparación y el montaje: profesores y alumnos del Instituto Gastronómico Internacional, junto con miembros del Kilómetro del Alfajor Argentino, coordinaron los aspectos técnicos y logísticos.
Mientras transcurría la jornada, cientos de seguidores de Spreen se congregaron alrededor de la plaza para alentar al streamer santafesino. Cuando anunciaron el nuevo récord, la celebración se extendió con el reparto de aproximadamente 60.000 porciones entre los asistentes. El propio Spreen ayudó a distribuir el alfajor, saludó a su público y se fotografió con los fans.
El remanente que no se entregó en el lugar será donado a un centro de primera infancia de la Ciudad de Buenos Aires. Así, la capital argentina sumó un nuevo Guinness: el alfajor de tres toneladas, ahora el más enorme del mundo.
Antes de este logro, Argentina ya había realizado otros intentos por quedarse con el título. En Gualeguaychú elaboraron un alfajor de más de 2.000 kilos, y en Mar del Plata otro de 720 kilos, pero ninguno de esos esfuerzos logró la homologación oficial ante Guinness World Records. Esta vez, en cambio, el trabajo coordinado, la presencia del juez certificante y el peso final de 3.162 kilos hicieron posible que el récord quedara en manos argentinas.
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