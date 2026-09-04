Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 4 de septiembre
Habrá que disfrutar, porque este viernes será la última jornada agradable antes de tres días con clima sumamente frío en el AMBA.
Septiembre arranca recordando que al invierno todavía le queda hilo en el carretel. Quienes esperaban días primaverales para este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano van a tener que recalcular: el ingreso de un frente frío polar cambiará drásticamente el clima en el AMBA, con ráfagas del sur y temperaturas muy bajas.
Este viernes comenzará con un ambiente fresco pero agradable y bastante sol. La tarde será el último momento benévolo del fin de semana, rozando los 17 °C. Sin embargo, hacia la noche el viento rotará decididamente al sur, trayendo un marcado aumento de la nubosidad y el inicio del descenso térmico.
Pronóstico extendido: así estará el clima durante el fin de semana
En tanto, el sábado ya se notará el cambio de masa de aire. Con el cielo mayormente cubierto y un viento persistente que llegará desde el Río de la Plata, las marcas no irán muy lejos: la mañana largará en torno a los 8°C y la máxima apenas rondará los 15°C. Un día gris, ventoso y destemplado.
Finalemente, el pico del frío se instalará en las primeras horas del domingo. Con mínimas que se desplomarán hasta los 3°C a 5°C (y valores aún más bajos de sensación térmica en áreas del Gran Buenos Aires), la mañana requerirá salir muy abrigado. Por la tarde, la máxima no superará los 11°C o 13°C.
Cabe señalar que el lunes también será una jornada muy fría, pero este cuadro climático no se extenderá al martes, sino que las temperaturas volverán a subir.
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