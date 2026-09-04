Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 4 de septiembre

Pronóstico extendido: así estará el clima durante el fin de semana

En tanto, el sábado ya se notará el cambio de masa de aire. Con el cielo mayormente cubierto y un viento persistente que llegará desde el Río de la Plata, las marcas no irán muy lejos: la mañana largará en torno a los 8°C y la máxima apenas rondará los 15°C. Un día gris, ventoso y destemplado.