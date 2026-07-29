El Anillo Digital en La Matanza: tecnología en tiempo real y más de 6 mil cámaras para combatir el delito
El sistema de protección ciudadana suma herramientas clave de monitoreo en los accesos al distrito, logrando interceptar vehículos con pedido de captura y reforzar la seguridad de los vecinos.
En el marco de las políticas orientadas a la prevención del delito, el sistema de Anillo Digital implementado en el partido de La Matanza continúa arrojando resultados altamente positivos. La estrategia se consolida como una de las redes de vigilancia urbana más robustas de la región, combinando tecnología de lectura vehicular con un despliegue operativo coordinado desde la comuna.
El esquema tecnológico cuenta con lectoras de patentes estratégicamente ubicadas en los principales ingresos al distrito y opera en sintonía con un parque de más de 6.000 cámaras de seguridad.
Este entramado permite registrar el flujo vehicular que ingresa a la ciudad y detectar en tiempo real automóviles en situación de secuestro, movimientos sospechosos o vinculados a actividades delictivas, facilitando la pronta intercepción de los delincuentes por parte de las fuerzas de seguridad.
Un ecosistema integral conectado al COM
El funcionamiento del Anillo Digital no opera de manera aislada, sino que se integra con las distintas herramientas tecnológicas desplegadas por el municipio. Toda la información converge en el Centro de Operaciones y Monitoreo municipal (COM), núcleo desde el cual se articulan las respuestas operativas.
Este ecosistema de protección ciudadana incluye:
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Más de 1.500 paradas seguras de colectivos.
100 puntos seguros distribuidos en puntos estratégicos.
Alarmas vecinales y escolares.
Centros de monitoreo urbanos interconectados.
La tecnología en números:
- Cámaras: Más de 6.000 dispositivos de vigilancia activa.
- Accesos: Lectoras de patentes en las principales entradas al distrito.
- Red urbana: Más de 1.500 paradas seguras y 100 puntos seguros.
- Coordinación: Centralizado a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM)
Inversión y articulación con las fuerzas policiales en La Matanza
Desde la comuna destacaron que estos logros son consecuencia directa de una fuerte inversión en infraestructura tecnológica de prevención, una política impulsada por el intendente Fernando Espinoza con el objetivo de acompañar tácticamente el labor de las fuerzas policiales y maximizar la protección de las familias matanceras en su vida cotidiana.
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