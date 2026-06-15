El antecedente del propietario del helicóptero en el que viajaba Gaspi antes de la tragedia
Medios brasileños dieron a conocer que el dueño de una de las aeronaves involucradas en el choque que provocó la muerte del influencer argentino había sido sancionado por las autoridades aeronáuticas.
La investigación por el trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro continúa sumando información mientras las autoridades intentan determinar las causas que derivaron en la colisión de dos helicópteros. En las últimas horas, un informe periodístico difundido en Brasil reveló un antecedente relacionado con el propietario de una de las aeronaves involucradas en el siniestro que le costó la vida a seis personas, entre ellas el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi.
Según publicó el portal g1, perteneciente al Grupo Globo, Oswaldo de Luca Filho, dueño del helicóptero Bell 206B matrícula PP-MAC, había recibido una sanción administrativa por parte de organismos de control aeronáutico brasileños durante 2025. La información salió a la luz pocas horas después de que se conocieran detalles de la tragedia que conmocionó tanto a Brasil como a la Argentina.
De acuerdo con los datos difundidos por el medio brasileño, la multa fue aplicada por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) luego de que el empresario se negara a entregar documentación requerida durante una inspección. Entre los elementos solicitados figuraban registros contables, libros de control y otros documentos vinculados a la operación de la empresa propietaria de la aeronave.
Al tratarse de la primera infracción atribuida a De Luca Filho, la sanción económica fue la mínima prevista por la normativa vigente y ascendió a 8.000 reales, una cifra equivalente a poco más de 1.500 dólares. El helicóptero involucrado en el accidente pertenece a la firma Turfik Comércio de Frutas LTDA, compañía que figura bajo la titularidad del empresario.
Sin embargo, por el momento no existe ninguna vinculación oficial entre aquella sanción administrativa y el choque ocurrido este fin de semana. Las autoridades continúan investigando de manera independiente los factores que derivaron en la colisión aérea.
Así ocurrió la tragedia de Río de Janeiro que se llevó a Gaspi y a Lucas Vignale
La tragedia ocurrió durante la mañana del domingo en el sector de Recreio dos Bandeirantes, uno de los barrios ubicados en la zona oeste de Río de Janeiro. De acuerdo con la información preliminar, ambas aeronaves impactaron en el aire pocos minutos antes de las nueve de la mañana. Tras el choque, una de ellas cayó sobre un estacionamiento y explotó inmediatamente, provocando un incendio de gran magnitud que también afectó a varios vehículos que se encontraban en las inmediaciones.
La segunda aeronave logró descender sin incendiarse, aunque terminó estrellándose contra el suelo sin desplegar el tren de aterrizaje. El accidente movilizó un importante operativo de emergencia y generó escenas de gran dramatismo debido a las explosiones y a la enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.
Entre las víctimas fatales se encontraban Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, el piloto Alexandre Souza, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, el realizador audiovisual argentino Lucas Vignale y el artista estadounidense Nickel Oliver Tree, quienes viajaban a bordo del Bell 206B. La sexta víctima fue Charles Marsillac, piloto de la otra aeronave involucrada en el siniestro.
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