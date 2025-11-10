El asado subió un 8% en octubre: cómo quedaron los precios de los demás cortes de carne en el AMBA

El kilo de asado de tira mantuvo precios en alza con el kilo a unos $ 12.492 en el AMBA, y fue superado muchos otros cortes de carne, como el bife angosto, que costó $ 12.643, o el cuadril, que estuvo a $ 14.712.

Por qué sube la carne en el mercado interno

"Está faltando hacienda, hay poca oferta de ganado y el sector de exportación está buscando novillos que no hay y se está llevando los novillos para recriarlos", señaló Sergio Pedace, Vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA), citado por Infobae.

"Al faltar ganado, sube el precio. Y esto va a seguir así de ahora en adelante, por más que cada vez se venda menos carne en el consumo", convino.