Parque Patricios: fue a trabajar, descubrió que habían robado, se descompensó y murió

Casi una hora más tarde, alrededor de las 7, el empleado ingresó al lugar y, al darse cuenta del robo, se asustó, se cayó de las escaleras y murió.

El cuerpo del hombre fue encontrado más tarde por otro de los trabajadores, quien dio aviso a las autoridades. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se hizo presente en el lugar y se procedió al trasladado del empleado de urgencia en una ambulancia al Hospital Penna, donde finalmente se constató su fallecimiento.

En tanto, las primeras pericias realizadas por la Policía de la Ciudad descartaron que el hombre haya tenido un enfrentamiento con los ladrones.

Con motivo del operativo montado en la zona, la calle Sánchez de Loria se encontraba totalmente cerrada al tránsito entre avenida Chiclana y Brasil.