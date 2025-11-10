Salieron a la luz polémicos chats entre la jueza Julieta Makintach y otros dos jueces

Apenas unos minutos después, Makintach le respondió: “Hoy no puedo”. Y agregó: “Si Klass tiene un tema para conversar conmigo que me escriba”.

Luego avisó: “Listo. Ya hablé con Ezequiel y quedé a disposición por si necesita algo. De todos modos, lo converso con la Corte también para asegurarnos de no tener problemas”.

Intentando cambiar de tema, consultó que había alguna presentación o algún tema sobre el juicio que tuvieran que atender, pero siete minutos después continuó: “Y agrego, para que se queden tranquilos... Desde ya que no los filman a ustedes, ni van a filtrar prueba. Pero le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesitó ninguna”.

Savarino, que ejercía la presidencia del tribunal, optó por no hacer ninguna referencia al tema de la cámara y, por el contrario, solo respondió a la consulta sobre el juicio: “Por ahora no presentaron nada. Cualquier cosa estamos en contacto. Además, se incorporó la notificación del imputado (Ricardo) Almirón, de lo que se resolvió el viernes (14 de marzo) y dejó constancia de que recibió conforme”.

Di Tomasso volvió a aparecer siete minutos más tarde con un escueto mensaje: “Mañana lo vemos. Sigo en juicio”.

Julieta Makintach: "Nunca imaginé generarle tanto daño a la Justicia"

La jueza Julieta Makintach, señalada por haber formado parte del documental "Justicia Divina", cuya difusión derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, declaró el jueves ante el jury que se lleva adelante en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense. La magistrada, actualmente suspendida, hizo uso de la palabra por pedido propio, aunque se negó a responder preguntas de los integrantes del tribunal.

Durante su exposición, Makintach se mostró conmovida y sostuvo: “Nunca imaginé generarle tanto daño a la Justicia”. Agradeció la oportunidad de declarar y reiteró que fue víctima de “un escarnio mediático”, el mismo argumento que había planteado cuando el proceso fue suspendido. “Puse mi renuncia a disposición del gobernador (Axel Kicillof)”, afirmó, en un intento de mostrar responsabilidad institucional frente a la crisis generada por el caso.

La jueza insistió en que su participación en el documental no tuvo intenciones de notoriedad ni de afectar la causa. “Nunca quise fama”, aseguró, y explicó que la idea del proyecto audiovisual “fue de una amiga”. En un pasaje particularmente autocrítico de su testimonio, recordó: “Ayer, que no podía dormir, vi la palabra escándalo. Es simbólico, porque cuando dice escándalo dice piedra con la que se tropieza. Evidentemente sí, fue una piedra con la que me tropecé sin dimensionar las consecuencias”.

Makintach, que hasta su suspensión presidía el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Isidro, enfrenta la posibilidad de ser destituida. En su declaración, defendió su desempeño durante el proceso del juicio por la muerte de Maradona: “Desde el 11 de marzo cumplí mi rol como jueza. Me hubiera encantado que me avisaran. Ojalá alguno me hubiera venido a decirme ‘estás poniendo en riesgo el debate’”, expresó, en alusión al inicio de las audiencias que finalmente quedaron anuladas.