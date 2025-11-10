Los feriados nacionales y fines de semana largos que quedan en el 2025
Se acerca uno de los últimos descansos del año y muchos ya planean una escapada. Conocé cuándo llega el próximo feriado y el esperado fin de semana largo.
Los argentinos ya cuentan los días para el próximo feriado, que llegará durante la cuarta semana de noviembre y ofrecerá un nuevo fin de semana largo ideal para descansar o viajar. Además, el calendario oficial revela cuántas jornadas libres restan antes de cerrar el 2025 y aprovechar las últimas escapadas del año.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
El próximo feriado en Argentina traerá un nuevo fin de semana largo, ideal para disfrutar de una pausa antes del cierre del año. Según el calendario oficial del Gobierno nacional, el descanso se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, convirtiéndose en el último fin de semana XXL del 2025. Después de esta fecha, el siguiente feriado caerá en lunes, otorgando solo un día adicional de descanso.
El motivo principal de este fin de semana largo es la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada 20 de noviembre, pero en esta ocasión fue trasladado al lunes 24. A esto se suma el viernes 21, declarado día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá a muchos disfrutar de cuatro jornadas seguidas de descanso.
Sin embargo, no todos los trabajadores tendrán ese beneficio. Como se trata de un día no obligatorio, dependerá de la decisión del empleador si concede o no el día libre. En caso contrario, quienes trabajen el viernes 21 cobrarán la jornada de forma habitual, sin ningún pago adicional.
Este fin de semana largo representa una oportunidad clave para el turismo y el consumo interno, ya que muchos argentinos aprovechan estas fechas para realizar escapadas cortas, visitar destinos locales o simplemente relajarse en familia. Se espera que este último descanso extendido del año tenga un impacto positivo en la economía y en la actividad turística nacional.
Calendario de feriados 2025
Con noviembre en marcha y el año llegando a su fin, el calendario argentino 2025 todavía ofrece cuatro feriados para disfrutar de un merecido descanso:
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: Navidad.
