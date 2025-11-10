Los feriados nacionales y fines de semana largos que quedan en el 2025

El motivo principal de este fin de semana largo es la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada 20 de noviembre, pero en esta ocasión fue trasladado al lunes 24. A esto se suma el viernes 21, declarado día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá a muchos disfrutar de cuatro jornadas seguidas de descanso.