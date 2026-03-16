El asesino de Kim Gómez fue condenado 23 años y 4 meses de prisión

Por su parte, la defensa del joven intentó cambiar la calificación legal del caso. Los abogados sostuvieron que el episodio debía encuadrarse como homicidio culposo y tentativa de robo, al argumentar que ninguno de los jóvenes involucrados tuvo la intención de provocar la muerte de Kim Gómez. Según esa postura, el desenlace fatal habría sido consecuencia de una situación que se descontroló durante el intento de robo, y no de una acción deliberada para matar.

Finalmente, el tribunal rechazó ese planteo y consideró probado el homicidio en ocasión de robo, lo que derivó en la condena contra Godoy.

Crimen de Kim Gómez en La Plata: el menor sigue detenido en un instituto

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La investigación del homicidio también alcanzó a un segundo adolescente que tenía 14 años al momento del crimen.

El menor identificado como M.N.R. fue declarado no punible y no fue sometido a juicio debido a su edad y la legislación vigente en ese entonces.

Por el contrario, la Justicia dispuso su alojamiento en un instituto de régimen cerrado y máxima seguridad, donde deberá permanecer solo dos años.

El crimen de Kim Gómez

El homicidio ocurrió el martes 25 de febrero del 2024, poco después de las 20. Según consta en el expediente judicial, el hecho comenzó en el cruce de la avenida 72 y la calle 25, en Altos de San Lorenzo, cuando Florencia, la madre de Kim, detuvo su Fiat Palio rojo ante el semáforo en rojo. La nena viajaba en el asiento trasero. Minutos antes, ambas habían ido de compras a un supermercado.

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En esas circunstancias, dos adolescentes las abordaron, bajaron a la mujer del auto a la fuerza después de amenazarla con un arma de fuego y escaparon, sin advertir que detrás viajaba la nena con el cinturón de seguridad puesto y no había logrado descender del vehículo.

Durante la huida, la nena quedó quedó enganchada con el cinturón de seguridad y fue arrastrada varias cuadras por el asfalto mientras los delincuentes.

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Un testigo declaró que vio a uno de los ladrones, que se trataría del adolescente de 14 años, intentando sacar a la nena por la ventanilla trasera, pero fue entonces cuando quedó enganchada, con parte de su cuerpo colgando del vehículo.

La víctima fue arrastrada durante casi dos kilómetros. El raid de los delincuentes terminó cuando chocaron contra una columna. Tras huir, fueron detenidos por personal de la policía bonaerense horas después.

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El ladrón de 14 años declaro y se ubicó en el lugar del hecho, pero dijo que no participó del plan criminal. Para la Justicia hay pruebas de su intervención.