Trágico incendio en un templo evangélico de Córdoba se cobró la vida de dos nenas
El sinistro ocurrió en la tarde de este sábado en una iglesia evangelica ubicada en el Barrio Villa Serrana, donde decenas de personas resultaron afectadas por las llamas y el humo, además de lamentarse la muerte de dos niñas.
Un incendio de enormes proporciones devoró un templo evangélico ubicado en Barrio Villa Serrana, al noroeste de la capital de la provincia de Córdoba, causando la muerte de dos menores y la evacuación y asistencia médica a decenas de personas.
El trágico hecho se produjo en la tarde de este sábado, cuando comenzaron las llamas que avanzaron sin control para devorar el edificio ocupado por una iglesia evangélica, provocando el fallecimiento de dos niñas.
Además, fuentes policiales indicaron que unas 80 personas asistidas por los servicios de emergencia para recibir atención médica; aunque hasta ahora se desconoce con certeza si hay heridos de gravedad, habiendo trascendido que al menos dos mujeres fueron trasladas a centros de salud de la zona.
Las llamas provocaron daños totales en el edificio en la intersección de las calles Coquena y Viracocha del mencionado barrio cordobés, afectando tanto al templo como a una edificación contigua en la que había varias personas descansando; entre ellos, varios extranjeros que participaban de un encuentro religioso.
En el lugar del siniestro intervinieron equipos de la Dirección Bomberos, el Servicio de Emergencias 107, Defensa Civil y la Policía de Córdoba, habiéndose iniciado las investigaciones para determinar qué ocasionó el fuego que en minutos se propagó por el establecimiento religioso.
En tanto, las familias de las víctimas mortales y las personas afectadas directamente por el siniestro están recibiendo apoyo institucional.
