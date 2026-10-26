Manejaba el colectivo usando el celular con las dos manos y un pasajero lo increpó: "Dependemos de vos"
El tenso cruce ocurrió a bordo de un colectivo en movimiento, cuando el joven chofer iba manejando sin prestar atención al camino.
Un nuevo episodio de imprudencia al volante en el transporte público quedó registrado en video y generó una fuerte indignación en redes. Un pasajero enfrentó directamente a un chofer de colectivo tras sorprenderlo manipulando su teléfono celular con ambas manos mientras la unidad continuaba su recorrido con gente a bordo.
En el fragmento viralizado, se observa cómo el conductor mantiene la mirada fija en la pantalla del dispositivo móvil y ambas manos ocupadas, soltando el volante por varios segundos. Ante esta peligrosa situación, uno de los pasajeros decidió intervenir firmemente: “¿Dale que somos vaquillona acá atrás nosotros, amigo? Somos vaquillona nosotros acá”.
La respuesta del chofer y el reclamo de los usuarios
Lejos de asumir el error de inmediato, el chofer intentó desestimar el reclamo argumentando que el pasajero recién acababa de subir al colectivo. Sin embargo, el usuario no cedió en su postura y remarcó la responsabilidad que implica estar al frente de un vehículo de pasajeros: “Sí, recién me subo, pero la gente que ya está atrás… todos dependemos de tu vida, amigo. ¿Lo sabés?”.
Ante la insistencia, el conductor acotó que tenía que "atender algo importante", lo que provocó una tajante respuesta por parte del usuario: “No, importantes somos nosotros que pagamos el boleto. Vos tenés que cumplir un horario y tenés que mantener el trabajo, amigo. Tenés que respetarnos a todos nosotros”.
Tras el cruce de palabras, el colectivero finalmente guardó el teléfono y retomó el control del volante con ambas manos. No obstante, el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, causó fuerte indignación en los internautas, generando todo tipo de comentarios: "Totalmente de acuerdo con el pasajero, le dió una lección, esperemos que la haya aprendido", escribió un usuario de X, mientras que otro aseguró que el chofer "no sólo debe perder el trabajo y la licencia de conducir, debería estar preso".
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