Manejaba el colectivo usando el celular con las dos manos y un pasajero lo increpó: "Dependemos de vos"

Tras el cruce de palabras, el colectivero finalmente guardó el teléfono y retomó el control del volante con ambas manos. No obstante, el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, causó fuerte indignación en los internautas, generando todo tipo de comentarios: "Totalmente de acuerdo con el pasajero, le dió una lección, esperemos que la haya aprendido", escribió un usuario de X, mientras que otro aseguró que el chofer "no sólo debe perder el trabajo y la licencia de conducir, debería estar preso".