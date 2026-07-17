El costo de la construcción subió 2,6% en junio y acumuló un 15,4% en el primer semestre de 2026
Los materiales y la mano de obra impulsaron el alza, así como también los aumentos en las tarifas de servicios públicos. La variación interanual fue de 32,1%.
La construcción volvió a encarecerse entre mayo y junio de 2026 con un alza del 2,6% en promedio. Durante el primer semestre del año se registró un alza del 15,4% en los precios del sector, con una variación interanual del 32,1%.
Así lo informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) al publicar su informe sobre el estado del mercado de la construcción en el que consta que los precios del rubro de Materiales aumentaron un 1,8%, en promedio.
Dentro de ese rubro se registró un aumeto del 5,3% en el costo de los pisos de alfombras, un 3,6% en el de los materiales aislantes y un 3,3% en el de cables y conductores de media y baja tensión.
Esto significa que la construcción se volvió más cara porque subieron los costos de elementos básicos para la actividad.
Otro rubro elemental es el de la mano de obra, que se encareció un 3,3% en promedio, ya sea asalariada o subcontratada.
Pero el rubro que sorprendió fue el de "Gastos generales", que abarca desdeel trabajo de los serenos hasta las tarifas de los servicios básicos pasando por los alquileres de retroexcavadoras, camiones volcadores, andamios y volquetes.
Tal rubro se encareció un 2,8% en junio de 2026, lo que puso una presión especial en los costos de la construcción en el Gran Buenos Aires.
"El capítulo 'Gastos generales' incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de junio a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas. Asimismo, el capítulo incluye una actualización aprobada por el ENReGE en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas", se lee en el informe del INDEC.
También se incluyó en ese rubro la actualización de los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca.
En concreto, los 13 principales ítems de obra en junio subieron así:
- Yesería: 5,7%
- Instalación eléctrica: 4,4%
- Pintura: 4,1%
- Otros trabajos y gastos: 3,7%
- Albañilería: 2,7%
- Estructura: 2,6%
- Instalación sanitaria y contraincendios: 2,4%
- Instalación de gas: 2,1%
- Ascensores: 1,7%
- Movimiento de tierra: 1,2%
- Vidrios: 0,9%.
- Carpintería metálica y herrería: 0,6%
- Carpintería de madera: 0,6%
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