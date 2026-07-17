El costo de la construcción subió 2,6% en junio y acumuló un 15,4% en el primer semestre de 2026

Pero el rubro que sorprendió fue el de "Gastos generales", que abarca desdeel trabajo de los serenos hasta las tarifas de los servicios básicos pasando por los alquileres de retroexcavadoras, camiones volcadores, andamios y volquetes.

Tal rubro se encareció un 2,8% en junio de 2026, lo que puso una presión especial en los costos de la construcción en el Gran Buenos Aires.

"El capítulo 'Gastos generales' incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de junio a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas. Asimismo, el capítulo incluye una actualización aprobada por el ENReGE en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas", se lee en el informe del INDEC.

También se incluyó en ese rubro la actualización de los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca.

En concreto, los 13 principales ítems de obra en junio subieron así: