El hermano de Natacha Jaitt pidió reabrir la causa y proporcionó nuevas pruebas para lograrlo
Ulises Jaitt no ceja en su empeño por lograr justicia para la modelo, quien falleció en febrero de 2019 cuando se encontraba en un salón de fiestas del Tigre.
Ulises Jaitt retomó este mes su pedido para que se reabra la causa judicial por la muerte de Natacha Jaitt y ofreció no sólo peritos de parte sino también pruebas para sostener el reclamo.
El hermano de Natacha Jaitt se puso al frente del reclamo una vez más para que la Justicia de la provincia de Buenos Aires reabra la investigación penal por la muerte de la modelo que falleció en febrero de 20219 cuando se encontraba en una reunión laboral en el salón de eventos Xanadú, en Benavídez, partido de Tigre.
La causa penal por la muerte de Natacha Jaitt fue archivada en marzo de 2024, apenas meses después de que la Justicia lograra acceder a la información de su tablet después de años de intentos fallidos.
Para ese entonces se había establecido a través de una autopsia que la modelo de 41 años había muerto por una falla multiorgánica producto de una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón", en el contexto del consumo de drogas y alcohol.
Pero la familia nunca aceptó la versión oficial, y este viernes el periodista Mauro Szeta compartió a través de su perfil de X una página de lo que sería el pedido formal de Ulises Jaitt para la reapertura de la causa.
En su escrito Ulises Jaitt y su representación legal pidieron que "se disponga la reapertura de la investigación", pero también que "se ordene la producción de la totalidad de las medidas probatorias detalladas" y "se libre oficio al Equipo Argentino de Antropología Forense en los términos solicitados".
Además, el hermano de Natacha Jaitt solicitó que "se dispongan las medidas conservatorias urgentes detalladas", aunque resulte complicado lograrlo después de más de siete años de espera.
El estremecedor último mensaje de Natacha Jaitt
La familia de Natacha Jaitt está empecinada en mantener abierta la causa judicial por su muerte dadas las declaraciones mediáticas de la modelo, quien acusó a periodistas, políticos, religiosos, actores, conductores y productores de televisión de estar ligados a casos de pedofilia, trata de personas, corrupción de menores, abusos sexuales y encubrimiento.
"Aviso, no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera. No me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit”, escribió Natacha el 5 de abril de 2018. Menos de un año después, fue encontrada sin vida.
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