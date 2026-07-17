El hermano de Natacha Jaitt pidió reabrir la causa y proporcionó nuevas pruebas para lograrlo

En su escrito Ulises Jaitt y su representación legal pidieron que "se disponga la reapertura de la investigación", pero también que "se ordene la producción de la totalidad de las medidas probatorias detalladas" y "se libre oficio al Equipo Argentino de Antropología Forense en los términos solicitados".

Además, el hermano de Natacha Jaitt solicitó que "se dispongan las medidas conservatorias urgentes detalladas", aunque resulte complicado lograrlo después de más de siete años de espera.

El estremecedor último mensaje de Natacha Jaitt

La familia de Natacha Jaitt está empecinada en mantener abierta la causa judicial por su muerte dadas las declaraciones mediáticas de la modelo, quien acusó a periodistas, políticos, religiosos, actores, conductores y productores de televisión de estar ligados a casos de pedofilia, trata de personas, corrupción de menores, abusos sexuales y encubrimiento.

"Aviso, no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera. No me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit”, escribió Natacha el 5 de abril de 2018. Menos de un año después, fue encontrada sin vida.