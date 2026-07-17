Cuándo se va la humedad pringosa del AMBA
El pronóstico del tiempo anticipa jornadas inestables en Buenos Aires. Conocé qué día finalmente bajará la pesada humedad que afecta a todo el AMBA.
Los habitantes de Buenos Aires y alrededores siguen padeciendo el impacto de la humedad extrema. Según los últimos datos del pronóstico del tiempo, las condiciones del clima se mantendrán inestables y pesadas en el AMBA durante el fin de semana, aunque se prevé un leve alivio en los próximos días.
Qué dice el pronóstico del tiempo sobre el clima
Para el domingo 19 de julio, la jornada comenzará con lluvias débiles y altos niveles de saturación en el ambiente. No obstante, hacia la noche se espera que el cielo esté con nubes y claros, permitiendo que la concentración descienda a un 74%.
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El alivio más notable llegará recién a mediados de la semana:
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Lunes 20 de julio: Se mantendrán las lluvias débiles hacia la tarde y noche, con porcentajes de vapor de agua oscilando entre el 87% y el 91%.
Martes 21 de julio: Será el momento más seco de los próximos días, ya que por la tarde el cielo estará parcialmente nuboso y los índices caerán hasta un confortable 65%.
Jueves 23 de julio: Luego de una mañana inestable, el cielo se despejará hacia la tarde, propiciando otra fuerte baja en los niveles de condensación que llegarán al 73%.
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