El cuerpo hallado en Las Toninas pertenece a Oscar Barbero, uno de los kayakistas desaparecidos

Cómo fue la desaparición de los kayakistas en Santa Teresita

El caso comenzó el 21 de septiembre, cuando Oscar Barbero y Félix Mendieta salieron a navegar en kayak frente a las costas de Santa Teresita y no lograron regresar a tierra firme.

Durante aquella jornada, uno de los hombres consiguió establecer comunicación con Prefectura Naval Argentina para alertar que se encontraba mar adentro y que tenía dificultades para volver a la costa.

A partir de ese momento se puso en marcha un importante operativo de búsqueda que incluyó recorridas marítimas, rastrillajes terrestres y tareas de reconocimiento aéreo. En los procedimientos participaron integrantes de Prefectura, la Armada Argentina y otras fuerzas que trabajaron para intentar localizar a los desaparecidos.

Sin embargo, con el paso de los días y ante la falta de novedades, creció la preocupación por el destino de ambos hombres.

Finalmente, el descubrimiento del cuerpo en Las Toninas permitió esclarecer parcialmente el caso, aunque todavía quedan interrogantes sobre las circunstancias en las que se produjo la tragedia.

Mientras la Justicia avanza con las pericias para determinar las causas de la muerte de Barbero, los esfuerzos de búsqueda continúan concentrados en Félix Mendieta, de 43 años, quien permanece desaparecido desde aquella jornada.