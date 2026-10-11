El cuerpo hallado en Las Toninas pertenece a Oscar Barbero, uno de los kayakistas desaparecidos
La hija de Oscar Barbero reconoció sus pertenencias y permitió identificar el cuerpo. El hombre tenía 64 años y continúa la búsqueda de Félix Mendieta, de 43 años.
La búsqueda de los dos kayakistas que desaparecieron el pasado 21 de septiembre frente a las costas de Santa Teresita tuvo un trágico desenlace para una de las familias. Durante la madrugada de este domingo se confirmó que el cuerpo encontrado en una playa de Las Toninas pertenece a Oscar Barbero, de 64 años, quien era intensamente buscado junto a Félix Mendieta, de 43, cuyo paradero todavía se desconoce.
De acuerdo con la información publicada por el portal Pescare, la identificación se concretó después de que la hija de Barbero se acercara a una dependencia policial y reconociera tanto la ropa como los objetos personales que habían sido recuperados junto al cadáver.
El hallazgo ocurrió el sábado cerca de las 9 de la mañana, a la altura de la calle 4 y la playa de Las Toninas. Tras el aviso, se desplegó un procedimiento en el que participaron efectivos policiales, personal de Prefectura Naval Argentina y agentes de Defensa Civil.
Entre los elementos encontrados se destacaban un llavero con referencias a Racing Club y la Virgen de Luján, una llave correspondiente a un vehículo Chery y un celular Motorola. Estas pertenencias resultaron fundamentales para vincular el cuerpo con uno de los hombres desaparecidos.
La investigación quedó bajo la responsabilidad del fiscal Mascioli, perteneciente a la UFID Nº 1 de Mar del Tuyú, quien ordenó una serie de pericias para determinar qué ocurrió. Además, se dispuso la realización de una autopsia con el objetivo de establecer las circunstancias del fallecimiento.
Cómo fue la desaparición de los kayakistas en Santa Teresita
El caso comenzó el 21 de septiembre, cuando Oscar Barbero y Félix Mendieta salieron a navegar en kayak frente a las costas de Santa Teresita y no lograron regresar a tierra firme.
Durante aquella jornada, uno de los hombres consiguió establecer comunicación con Prefectura Naval Argentina para alertar que se encontraba mar adentro y que tenía dificultades para volver a la costa.
A partir de ese momento se puso en marcha un importante operativo de búsqueda que incluyó recorridas marítimas, rastrillajes terrestres y tareas de reconocimiento aéreo. En los procedimientos participaron integrantes de Prefectura, la Armada Argentina y otras fuerzas que trabajaron para intentar localizar a los desaparecidos.
Sin embargo, con el paso de los días y ante la falta de novedades, creció la preocupación por el destino de ambos hombres.
Finalmente, el descubrimiento del cuerpo en Las Toninas permitió esclarecer parcialmente el caso, aunque todavía quedan interrogantes sobre las circunstancias en las que se produjo la tragedia.
Mientras la Justicia avanza con las pericias para determinar las causas de la muerte de Barbero, los esfuerzos de búsqueda continúan concentrados en Félix Mendieta, de 43 años, quien permanece desaparecido desde aquella jornada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario