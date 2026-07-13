Macabro crimen en Las Toninas: encontraron a un expolicía enterrado en un médano
Alfredo Alberto Carbano, de 71 años, estaba desaparecido desde fines de junio. Por el homicidio hay dos sospechosos detenidos.
Alfredo Alberto Carbano, un jubilado de 71 años y exintegrante de la Policía Federal Argentina, estaba desaparecido desde fines de junio, cuando las autoridades acudieron a su vivienda por un incendio y constataron que no se encontraba en el lugar. El caso dio un giro el viernes, cuando su cuerpo fue encontrado enterrado en un médano en Las Toninas.
El macabro hallazgo se produjo en el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11 durante un operativo conjunto en el que participaron Bomberos Voluntarios, Policía Científica, Defensa Civil, personal de Seguridad y la Brigada K9. Fue uno de los perros especializados quien marcó el punto exacto donde estaba enterrado el cuerpo, a aproximadamente un kilómetro del lugar donde habían encontrado su camioneta abandonada.
Carbano era intensamente buscado desde el 26 de junio, cuando personal de emergencias recibieron acudió a su vivienda, ubicada en las calles 13 y 4 de Las Toninas, tras recibir el alerta por un incendio. Sin embargo, al llegar, descubrieron que el jubilado había desaparecido. Dos días más tarde, su camioneta apareció abandonada en una zona de médanos, a cinco cuadras de su domicilio y desde entonces se intensificaron los operativos.
Carbano había sido noticia el pasado 11 de mayo, cuando la Justicia Federal de Dolores ordenó un allanamiento en su casa en el marco de una causa por presunto acopio de material explosivo. Durante el procedimiento, personal especializado de la Policía Bonaerense había secuestrado y desactivado panes de trotyl, granadas y municiones.
Quiénes son los dos detenidos por el crimen en Las Toninas
Tras el hallazgo del cuerpo, el sábado se llevaron a cabo cinco allanamientos simultáneos, incluyendo la vivienda de la víctima, y la Justicia ordenó la detención de un hombre identificado como Damián A. M., de 31 años, y de un adolescente de 17. Según la investigación, ambos detenidos frecuentaban la vivienda de Carbano, donde mantenían reuniones, consumían bebidas alcohólicas e incluso, en algunas oportunidades, se quedaban a dormir.
Damián A. M., y el adolescente ya habían declarado como testigos. Sin embargo, la situación procesal de ambos fue modificada luego de que los investigadores detectaran una serie de contradicciones en sus relatos, a lo que se le sumó el análisis de las cámaras de seguridad y otros elementos de prueba que derivaron en sus detenciones.
Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal general Diego Escoda, el fiscal Pablo Gamaleri, de la UFI N°11 de La Costa, y la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Mónica Ferré.
Durante los allanamientos se secuestraron diferentes elementos claves para la causa como palas, machetes, una barreta, un hacha, 12 teléfonos celulares y hasta una frazada con manchas de sangre encontrada dentro de la casa de Carbano. Todos los objetos serán sometidos a pericias de la Policía Científica para determinar si presentan rastros biológicos, huellas o cualquier evidencia que permita reconstruir el homicidio.
La principal hipótesis de la Justicia
Mientras esperan los resultados de la autopsia para determinar la mecánica y la causa precisa de la muerte, los investigadores mantienen una hipótesis principal.
De acuerdo con esa línea investigativa, el crimen habría ocurrido durante una reunión durante la cual hubo un importante consumo de bebidas alcohólicas.
La hipótesis sostiene que, en ese contexto, se habría producido una fuerte discusión que derivó en un ataque utilizando un elemento contundente. Posteriormente, el cuerpo de la víctima habría sido cargado a la camioneta, trasladado hasta la zona de los médanos y enterrado, según detalló Central de Noticias Madariaga.
La autopsia será clave para establecer cómo murió el jubilado y confirmar la secuencia de los hechos que manejan los investigadores, quienes intentan reconstruir las últimas horas de la víctima y definir el grado de participación de cada uno de los detenidos.
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