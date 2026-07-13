Macabro crimen en Las Toninas: encontraron a un expolicía enterrado en un médano

Un hombre de 31 años y un adolescente de 17 fueron detenidos

Damián A. M., y el adolescente ya habían declarado como testigos. Sin embargo, la situación procesal de ambos fue modificada luego de que los investigadores detectaran una serie de contradicciones en sus relatos, a lo que se le sumó el análisis de las cámaras de seguridad y otros elementos de prueba que derivaron en sus detenciones.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal general Diego Escoda, el fiscal Pablo Gamaleri, de la UFI N°11 de La Costa, y la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Mónica Ferré.

Elementos secuestrados durante los allanamientos en Las Toninas

Durante los allanamientos se secuestraron diferentes elementos claves para la causa como palas, machetes, una barreta, un hacha, 12 teléfonos celulares y hasta una frazada con manchas de sangre encontrada dentro de la casa de Carbano. Todos los objetos serán sometidos a pericias de la Policía Científica para determinar si presentan rastros biológicos, huellas o cualquier evidencia que permita reconstruir el homicidio.

La principal hipótesis de la Justicia

Alfredo Alberto Carbano era buscado desde fines de junio

Mientras esperan los resultados de la autopsia para determinar la mecánica y la causa precisa de la muerte, los investigadores mantienen una hipótesis principal.

De acuerdo con esa línea investigativa, el crimen habría ocurrido durante una reunión durante la cual hubo un importante consumo de bebidas alcohólicas.

La hipótesis sostiene que, en ese contexto, se habría producido una fuerte discusión que derivó en un ataque utilizando un elemento contundente. Posteriormente, el cuerpo de la víctima habría sido cargado a la camioneta, trasladado hasta la zona de los médanos y enterrado, según detalló Central de Noticias Madariaga.

La autopsia será clave para establecer cómo murió el jubilado y confirmar la secuencia de los hechos que manejan los investigadores, quienes intentan reconstruir las últimas horas de la víctima y definir el grado de participación de cada uno de los detenidos.