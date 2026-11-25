Además, la caja tenía datos de un remitente y destinatario -que no se dieron a conocer en las últimas horas- y por ese motivo el caso quedó en manos de personal del Escuadrón Antibombas.

También participó del operativo personal de Bomberos de la Ciudad pertenecientes a la Estación I "Puerto Madero", todo para constatar que se trataba de una encomienda que había sido entregada sin el menor cuidado.

Aunque parezca un exceso de precaución dado el resultado de las averiguaciones, las autoridades actuaron conforme a los estándares de seguridad para evitar un episodio violento en un sector de Retiro que suele estar densamente poblado por oficinistas y comerciantes durante las tardes de la semana laboral.