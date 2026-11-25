Susto en la Ciudad: evacuaron a decenas de personas de una torre de Retiro por un presunto artefacto explosivo
Desde la administración de la torre afectada explicaron que "un hombre con pantalón corto y remera negra" dejó "una caja" en la entrada sobre Leandro N. Alem.
Los ocupantes de una de las tantas torres de oficinas del barrio porteño de Retiro fueron evacuados este miércoles tras un llamado al 911 por "una caja" que alguien depositó en la entrada del edificio, sobre la avenida Leandro N. Alem al 800.
La secuencia fue registrada por el mismísimo intendente de la torre -el equivalente al encargado de la administración-, quien se comunicó con el 911 para informar que "un hombre con pantalón corto y remera negra dejó una caja cerrada y se fue corriendo".
El episodio fue denunciado pasadas las 14.12 de este miércoles y se realizó la evacuación de la torre en Retiro por seguridad, pero pasadas las 18 aún no habían trascendido detalles del paquete depositado o sobre la identidad del "hombre con pantalón corto y remera negra".
El nerviosismo inicial dio paso al tedio para sacar a la calle a decenas de personas que se encontraban en la torre de 34 pisos con tres subsuelos donde funcionan las oficinas del Banco BBVA.
Los primeros en descubrir la caja misteriosa fueron los efectivos policiales, que corroboraron que tenía las características de las utilizadas para envíos postales.
Además, la caja tenía datos de un remitente y destinatario -que no se dieron a conocer en las últimas horas- y por ese motivo el caso quedó en manos de personal del Escuadrón Antibombas.
También participó del operativo personal de Bomberos de la Ciudad pertenecientes a la Estación I "Puerto Madero", todo para constatar que se trataba de una encomienda que había sido entregada sin el menor cuidado.
Aunque parezca un exceso de precaución dado el resultado de las averiguaciones, las autoridades actuaron conforme a los estándares de seguridad para evitar un episodio violento en un sector de Retiro que suele estar densamente poblado por oficinistas y comerciantes durante las tardes de la semana laboral.
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