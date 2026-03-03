El cura argentino sancionado al que el Vaticano sancionó por pedófilo pedía diezmo por CVU durante la pandemia
Damián Rodríguez Alcobendas fue sancionado por el Vaticano luego de encontrarlo culpable del delito de abuso sexual contra un menor.
El Vaticano confirmó la culpabilidad del cura argentino Damián Rodríguez Alcobendas en un caso de abuso sexual contra un menor y ratificó una serie de sanciones, que incluyen la prohibición perpetua para ejercer todo oficio eclesiástico, docente o de tutoría de menores en cualquier ámbito. Se trata del mismo sacerdote que pedía diezmo por CVU en Nordelta durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19.
Damián Rodríguez Alcobendas, de 68 años, fue condenado puntualmente por el “delito grave contra el sexto mandamiento cometido con un menor”, carátula que refiere a una falta seria de índole sexual, según informó ayer el Obispado de San Isidro en un comunicado, donde también se detallan las sanciones impuestas por el Vaticano al sacerdote.
Conocido como el “padre Damián”, ofreció en parroquias de San Fernando, Boulogne y Acassuso, así como también en la Sagrada Familia de Nordelta, donde estuvo quince años a cargo. Además, fue capellán de varios colegios católicos dentro del lujoso barrio cerrad y se vinculó a asociaciones o fundaciones de beneficencia de dos importantes escuelas de la zona norte del conurbano.
Rodríguez Alcobendas era una figura reconocida entre los vecinos de Nordelta y fue noticia en plena cuarentena por la pandemia de Covid 19 cuando pasó a bendecir viviendas bajo insólitas condiciones, desde una camioneta 4x4 y sin usar barbijo, y luego pidió que los fieles hicieran donaciones para la parroquia mediante transferencias bancarias.
El inusual episodio ocurrió en abril de 2020, luego de que el propio sacerdote le enviara una carta por mail a los habitantes de Nordelta informándoles que iba a pasar a bendecir las casas desde una camioneta con motivo de la celebración de Semana Santa.
Sin embargo, en el escrito advertía que la bendición no era para todos: solo lo iba a hacer sobre aquellas viviendas que tuvieran un “pequeño altar” colocado en sus puertas y donde se encontrara la familia reunida. Como si fuera poco, daba detalles de cómo tenía que ser dicho altar.
Según indicaron los vecinos, el párroco efectivamente recorrió los barrios de La Mansa, Lago Escondido, Islas de golf y Santa Bárbara. En un video, se lo ve paseando por los patios sin barbijo, algo que en ese entonces era obligatorio.
En otro comunicado, ante la imposibilidad de recolectar aportes durante la colecta de las misas, solicitó donaciones a los vecinos por código QR o transferencias bancarias “para poder seguir enfrentando los gastos tales como sueldos, luz, mantenimiento y aportes a otras parroquias más humildes”.
Ahora, por orden del mismísimo Vaticano, sobre Rodríguez Alcobendas pesa una pena de prohibición perpetua para ejercer todo oficio eclesiástico y cualquier función directiva o administrativa en espacios parroquiales, seminarios e institutos relacionados.
Tampoco podrá desempeñar oficios dependientes de autoridades eclesiásticas ni ejercer la docencia en áreas teológicas o pastorales. Del mismo modo, se le prohíbe recibir encargos de tutorías o asesoramiento de menores de edad en cualquier ámbito.
El Vaticano estableció, además, la pena de prohibición de cinco años para el ejercicio público del ministerio sacerdotal. En ese sentido, se le impuso un precepto penal disponiendo que en caso de incumplimiento de la pena aplicada se lo sancionará con la dimisión del estado clerical.
