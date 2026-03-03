El cura argentino sancionado al que el Vaticano sancionó por pedófilo pedía diezmo por CVU durante la pandemia

Sin embargo, en el escrito advertía que la bendición no era para todos: solo lo iba a hacer sobre aquellas viviendas que tuvieran un “pequeño altar” colocado en sus puertas y donde se encontrara la familia reunida. Como si fuera poco, daba detalles de cómo tenía que ser dicho altar.

Según indicaron los vecinos, el párroco efectivamente recorrió los barrios de La Mansa, Lago Escondido, Islas de golf y Santa Bárbara. En un video, se lo ve paseando por los patios sin barbijo, algo que en ese entonces era obligatorio.

En otro comunicado, ante la imposibilidad de recolectar aportes durante la colecta de las misas, solicitó donaciones a los vecinos por código QR o transferencias bancarias “para poder seguir enfrentando los gastos tales como sueldos, luz, mantenimiento y aportes a otras parroquias más humildes”.

Ahora, por orden del mismísimo Vaticano, sobre Rodríguez Alcobendas pesa una pena de prohibición perpetua para ejercer todo oficio eclesiástico y cualquier función directiva o administrativa en espacios parroquiales, seminarios e institutos relacionados.

Tampoco podrá desempeñar oficios dependientes de autoridades eclesiásticas ni ejercer la docencia en áreas teológicas o pastorales. Del mismo modo, se le prohíbe recibir encargos de tutorías o asesoramiento de menores de edad en cualquier ámbito.

El Vaticano estableció, además, la pena de prohibición de cinco años para el ejercicio público del ministerio sacerdotal. En ese sentido, se le impuso un precepto penal disponiendo que en caso de incumplimiento de la pena aplicada se lo sancionará con la dimisión del estado clerical.

