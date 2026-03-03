Horror en Santiago del Estero: un hombre mató a su hijo de una puñalada en el pecho
Miguel “Simpson” Noriega intentó escapar tras el crimen, pero vecinos lo lincharon y lo entregaron a la policía.
Un hombre mató a su hijo de 17 años de una puñalada en el pecho tras una pelea familiar en el barrio Sarmiento de la ciudad de Santiago del Estero. Luego de cometer el crimen, el agresor intentó escapar, pero fue alcanzado por los vecinos, linchado y entregado a la policía.
El estremecedor hecho ocurrió cerca de las 22.30 del domingo en la zona de Inti Huasi y Granadero Saavedra, donde el agresor, identificado como Miguel “Simpson” Noriega, de 40 años, se trenzó en una discusión con su hijo Benjamín Noriega, de 17.
La pelea verbal escaló a tal punto que, de un momento a otro, el hombre sacó un cuchillo y le propició una puñalada en el pecho a su hijo, provocándole una herida mortal. Benjamín Noriega murió en el acto.
Tras el crimen, “Simpson” intentó escapar a las corridas, pero fue perseguido durante varias cuadras por vecinos del barrio y por su hijastro, Matías Vladimir “Pollo” Bertero, quien había presenciado toda la sangrienta escena.
Poco después,el agresor fue alcanzado, reducido y linchado por quienes lo perseguían a la espera de la llegada de la policía. En paralelo, personal de Homicidios y Delitos Complejos había montado un operativo en el barrio para dar con el homicida.
En tanto, “Pollo” Bertero también se encontraba herido, pero por otro altercado. Minutos antes del asesinato de su hermanastro, el joven había quedado involucrado en una violenta pelea y sufrió lesiones de extrema gravedad. Por estos motivos, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde permanece internado en terapia intensiva.
La investigación quedó en manos de la fiscal Luján González Garay, quien ordenó una serie de peritajes para reconstruir la secuencia de ambos episodios y determinar las circunstancias exactas en las que se produjeron los ataques.
En tanto, los investigadores aguardan el resultado de la autopsia al cuerpo de Benjamín Noriega, una medida clave para avanzar en la calificación judicial del hecho, según informó El Liberal.
