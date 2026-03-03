Horror en Santiago del Estero: un hombre mató a su hijo de una puñalada en el pecho

En tanto, “Pollo” Bertero también se encontraba herido, pero por otro altercado. Minutos antes del asesinato de su hermanastro, el joven había quedado involucrado en una violenta pelea y sufrió lesiones de extrema gravedad. Por estos motivos, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde permanece internado en terapia intensiva.

Hospital Carrillo Santiago del Estero.jpg Hospital Regionar Ramón Carrillo (Santiago del Estero)

La investigación quedó en manos de la fiscal Luján González Garay, quien ordenó una serie de peritajes para reconstruir la secuencia de ambos episodios y determinar las circunstancias exactas en las que se produjeron los ataques.

En tanto, los investigadores aguardan el resultado de la autopsia al cuerpo de Benjamín Noriega, una medida clave para avanzar en la calificación judicial del hecho, según informó El Liberal.