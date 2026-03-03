Le retiraron el celular a la "presa influencer" tras viralizar su cumpleaños en la cárcel

La llamada “presa influencer” volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se confirmara que le retiraron el celular tras la viralización de un video en el que mostraba el festejo de su cumpleaños dentro de la cárcel. La interna, identificada como Paola "Malala" Galeano, había compartido imágenes desde la Unidad Penitenciaria N°40 de Lomas de Zamora, donde se la veía celebrando con globos, música y decoración en su pabellón.