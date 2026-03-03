Le retiraron el celular a la "presa influencer" tras viralizar su cumpleaños en la cárcel
La interna mostró el festejo en la Unidad 40 de Lomas de Zamora y, luego de la repercusión, el Servicio Penitenciario Bonaerense fue tajante.
La llamada “presa influencer” volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se confirmara que le retiraron el celular tras la viralización de un video en el que mostraba el festejo de su cumpleaños dentro de la cárcel. La interna, identificada como Paola "Malala" Galeano, había compartido imágenes desde la Unidad Penitenciaria N°40 de Lomas de Zamora, donde se la veía celebrando con globos, música y decoración en su pabellón.
El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre el uso de teléfonos celulares en contextos de encierro. Tras la difusión del material, el Servicio Penitenciario Bonaerense intervino y dispuso el retiro del dispositivo móvil como medida disciplinaria, según trascendió en distintos medios.
Las imágenes mostraban un ambiente festivo dentro del penal ubicado en Lomas de Zamora, con adornos y una celebración que rápidamente se volvió tendencia. La exposición pública del video provocó cuestionamientos de usuarios que pusieron el foco en los controles internos y en las condiciones de detención.
Galeano se encuentra detenida desde 2014, acusada de haber sido partícipe necesaria en un homicidio en ocasión de robo ocurrido en 2013. Con el paso del tiempo, comenzó a ganar notoriedad en redes sociales al compartir fragmentos de su vida cotidiana tras las rejas, acumulando miles de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram. Esa actividad digital le valió el apodo de “presa influencer”.
Tras la decisión de las autoridades penitenciarias, la interna dejó de publicar contenido y sus cuentas quedaron inactivas. La medida fue confirmada en las últimas horas por fuentes del caso. El caso vuelve a poner en agenda una discusión recurrente: el acceso a teléfonos móviles en cárceles bonaerenses y el equilibrio entre el derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad y las normas de seguridad.
Lo que comenzó como un cumpleaños puertas adentro terminó derivando en una controversia pública con impacto nacional.
