El descargo del influencer acusado de hacer una estafa piramidal en Berazategui: "Pido paciencia"

“Les pido que tengan paciencia. No me voy a quedar con la plata”, aseguró en el posteo. Rápidamente, un grupo bastante grande de personas se presentaron en la puerta del barrio privado Iraola, donde vive Caballero, buscando respuestas.

En las imágenes difundidas por TN, el influencer intentó justificarse: “No estoy tirando millones para todos lados porque estoy cuidando el monto. Estoy tratando de sacar a la gente que tiene más días. Ustedes colabórenme porque, si no, esto es un quilombo. Esta semana supongo que me van a devolver las otras cuentas. Solo me devolvieron una, como saben, que es una china”.

DENUNCIAN A INFLUENCER ACUSADO DE ESTAFA PIRAMIDAL

- Ya tramita una causa en la fiscalía temática de estafas del Departamento Judicial Quilmes.

- En Berazategui, fueron a reclamarle al influencer que devuelva la plata.

- Se investiga una estafa del método Ponzi.

Y, además, comentó que venía haciendo pagos parciales. “Hace cuatro días que estoy pagando. Me devolvieron una cuenta, como saben, pero no se alteren”, afirmó. Aunque se mostró molesto con las críticas: “Me canso de ver las boludeces que están hablando. No se alteren”, reclamó.

Todo se puso peor cuando al rededor de un centenar de vecinos se agolparon en la puerta del country y comenzaron a tirar piedras a la garita de seguridad. En medio de esta tensa situación, la policía permitió que dos personas ingresaran a la casa de Caballero para dialogar.

En ese momento, una de las personas estafadas entregó una lista con los nombres de los damnificados y le exigió que realizara las transferencias pendientes. Horas después, el influencer fue escoltado por la policía hasta la comisaría, pero quedó en libertad rápidamente.

Por otro lado, los vecinos del barrio privado de Berazategui confirmaron que Isaías Ezequiel Caballero fue expulsado del lugar por todo lo que había ocurrido.