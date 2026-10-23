Persecución y choque en Castelar terminó con dos detenidos que habían robado a una docente

Dos de ellos intentaron mezclarse entre los vecinos que estaban en la zona, pero los policías advirtieron la maniobra y lograron reducirlos, siendo identificados como Brandon Aiach González, chileno de 19 años, y Luis Alfredo Loyo Salcedo, venezolano de 27. Ambos residirían en el partido de La Matanza, según fuentes policiales.

La docente reconoció a Aiach González como el autor del robo del celular, lo que reforzó la imputación inicial. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron prendas presuntamente utilizadas en el asalto y un guardabarros del Renault Logan que se desprendió durante el choque y conservaba la patente del vehículo.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Morón, a cargo de la fiscal Paula Salevsky, quien avaló las aprehensiones bajo la calificación de robo agravado en poblado y en banda. Dos de los sospechosos permanecen prófugos.