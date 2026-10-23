Persecución y choque en Castelar terminó con dos detenidos que habían robado a una docente
Los sujetos fueron capturados e indentificados tras una larga persecución en la que afortunadamente no atropellaron a nadie a pesar de embestir a una heladería.
Dos hombres fueron detenidos en Castelar luego de una persecución policial que terminó cuando el auto en el que escapaban subió a la vereda y embistió las mesas y sillas de una heladería ubicada sobre la avenida Juan Manuel de Rosas de esa localidad del oeste del conurbano.
El episodio ocurrió el miércoles pasado, minutos antes de las 15, y quedó registrado por una cámara de seguridad, en cuya secuencia se puede ver que el episodio comenzó cuando una docente de 59 años fue asaltada a la salida de su casa, en la calle Villanueva al 2900.
Un grupo de delincuentes que circulaba en un Renault Logan negro la sorprendió y le robó el teléfono celular antes de huir. La víctima realizó la denuncia de inmediato, lo que permitió que el Comando de Patrullas de Morón y la Policía local montaran un operativo cerrojo en la zona.
Los efectivos localizaron el vehículo y comenzaron un seguimiento que se extendió por varias cuadras de Castelar, en el partido de Morón. La fuga terminó de manera abrupta cuando el conductor perdió el control del Logan sobre Juan Manuel de Rosas, casi en la esquina con Zabala, y subió a la vereda.
Las imágenes muestran al auto arrasando con el mobiliario de una heladería antes de detenerse y, tras el impacto, los cuatro ocupantes del vehículo escaparon corriendo en distintas direcciones.
Dos de ellos intentaron mezclarse entre los vecinos que estaban en la zona, pero los policías advirtieron la maniobra y lograron reducirlos, siendo identificados como Brandon Aiach González, chileno de 19 años, y Luis Alfredo Loyo Salcedo, venezolano de 27. Ambos residirían en el partido de La Matanza, según fuentes policiales.
La docente reconoció a Aiach González como el autor del robo del celular, lo que reforzó la imputación inicial. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron prendas presuntamente utilizadas en el asalto y un guardabarros del Renault Logan que se desprendió durante el choque y conservaba la patente del vehículo.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Morón, a cargo de la fiscal Paula Salevsky, quien avaló las aprehensiones bajo la calificación de robo agravado en poblado y en banda. Dos de los sospechosos permanecen prófugos.
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