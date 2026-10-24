Cuatro ladrones asaltaron a un jubilado en su casa mientras miraba a Estudiantes por la Copa Libertadores
Un jubilado de 72 años fue maniatado y amenazado de muerte durante una hora en su vivienda de La Plata por una banda que le robó dinero, armas y su camioneta.
El violento episodio ocurrió en una propiedad situada en la avenida 13, entre 33 y 34, cuando el dueño de casa se encontraba solo en su dormitorio siguiendo el encuentro del conjunto pincharrata. Delincuentes encapuchados y con guantes irrumpieron tras cortar la reja de una ventana en la planta alta, sorprendiéndolo en plena transmisión televisiva.
Una hora de terror y exigencias bajo amenaza
Una vez reducida la víctima, los asaltantes comenzaron a exigirle la entrega de dólares, ahorros en efectivo y elementos de oro. Ante la presión constante y las intimidaciones de matarlo, el hombre les indicó la ubicación de una caja fuerte.
Mientras uno de los ladrones custodiaba al jubilado para evitar cualquier reacción, el resto de la banda recorrió las distintas dependencias de la propiedad en busca de objetos de valor. Del interior de la caja fuerte sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo y dos pistolas, además de revolver cajones y armarios por toda la vivienda.
Fuga con la camioneta y peritajes en curso
Antes de abandonar el lugar del hecho, los delincuentes le arrebataron las llaves de su vehículo particular, una camioneta Jeep Compass blanca con techo negro, que estaba guardada en el garaje y el control remoto del portón.
Tras la huida de los malvivientes, el damnificado logró liberarse de las ataduras y dio aviso inmediato a sus familiares y a la policía. Personal de la Comisaría Segunda quedó a cargo de la investigación para analizar rastros, revisar cámaras de seguridad de la zona y dar con los responsables de la violenta entradera.
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