Una mujer robó carteras en dos bares de Córdoba y quedó filmada: la maniobra que la delató
La sospechosa fue captada por las cámaras de seguridad mientras les sustraía sus pertenencias a clientas desprevenidas. En uno de los casos, un mozo advirtió el robo y salió a perseguirla junto a otros clientes.
Una mujer quedó filmada mientras robaba carteras en dos bares de Córdoba. Los episodios ocurrieron el mismo martes y quedaron registrados por las cámaras de seguridad de los establecimientos gastronómicos. En uno de ellos, un mozo sospechó de su comportamiento, salió a buscarla junto a otros clientes y logró recuperar las pertenencias sustraídas.
La maniobra era similar en ambos casos: la mujer ingresaba al local, buscaba una mesa cercana a una posible víctima y se sentaba detrás de ella. Cuando encontraba la oportunidad, simulaba acomodar su saco y aprovechaba el movimiento para llevarse la cartera que estaba colgada del respaldo de una silla. Después, se levantaba y abandonaba el lugar rápidamente, sin realizar ningún pedido.
Robo en Córdoba: el mozo que la descubrió y salió a perseguirla
Uno de los episodios ocurrió en un bar del centro de Córdoba, donde la sospechosa ingresó sola, se sentó y se retiró a los pocos minutos. Su comportamiento llamó la atención de Héctor, uno de los mozos del establecimiento, que comenzó a preguntar si alguien había notado la falta de sus pertenencias.
El trabajador primero consultó a un cliente y luego a una pareja. Fue entonces cuando le confirmaron que les habían robado una mochila. Al advertir que la mujer acababa de salir del local, decidió perseguirla junto a otras personas. “La alcanzamos y la pudimos agarrar. La señora nos dio todo. Tenía todo”, relató Héctor, según consignó ElDoce.tv.
La víctima era una trabajadora de la salud que estaba tomando un café con otros colegas. Gracias a la reacción del mozo y de los clientes, pudieron recuperar las pertenencias. Héctor también contó que la sospechosa no había pedido nada durante su permanencia en el establecimiento, un detalle que le había llamado la atención.
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