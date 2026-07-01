El desesperado pedido de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en Venezuela

En medio del dolor, otro gesto conmovió a quienes siguen el caso: durante la noche encontraron un gato entre los restos del edificio donde estaba Lucas. Su mamá decidió adoptarlo y esperar a que aparezca el niño para que pueda ponerle nombre.

Lucas desapareció el miércoles pasado en La Guaira, la zona más devastada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela. El niño de 8 años, nacido en Argentina, se encontraba en un edificio que colapsó tras los sismos. Su familia cree que quedó atrapado entre los escombros del segundo o tercer piso, en base al testimonio de un sobreviviente que compartió el ascensor con él momentos antes del derrumbe.

Con esa información, la familia aún no pudo determinar con certeza si Lucas y su tío lograron ingresar al departamento o quedaron atrapados en la escalera o el pasillo. Marcos Gámez indicó que no han tenido contacto directo con el menor, aunque señaló que hace dos días habrían detectado un intento de comunicación de su parte. “Por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado”, sostuvo el padre.