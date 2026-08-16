Fin de semana largo: qué cambios tendrán los trenes Mitre, Roca y San Martín
Las obras programadas en diferentes puntos de la red generarán cambios en los servicios, con modificaciones de recorridos y horarios durante el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto.
Los pasajeros que utilicen las líneas Mitre, Roca y San Martín durante el fin de semana largo deberán tener en cuenta distintas modificaciones en los servicios. Entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto habrá recorridos acotados y cambios operativos por trabajos de infraestructura y mantenimiento.
La principal afectación estará en el ramal Tigre de la línea Mitre, que permanecerá completamente interrumpido durante los tres días. En ese sector se realizarán obras vinculadas con puentes y alcantarillas en Vicente López, además del reemplazo del tercer riel entre Dorrego y Lisandro de la Torre y el cambio de un aparato de vía cerca de San Fernando.
Desde Trenes Argentinos remarcaron la necesidad de avanzar con la renovación de las vías del ramal Tigre. “La renovación integral de las vías en el ramal Tigre es de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio”, señalaron.
Qué pasará con cada línea durante el fin de semana largo
En la línea Mitre, los ramales que llegan a José León Suárez y Bartolomé Mitre tampoco tendrán acceso a Retiro durante el sábado, domingo y lunes. En ambos casos, los trenes funcionarán solamente entre sus respectivas terminales y Belgrano R.
La línea San Martín, en tanto, tendrá modificaciones durante el domingo y el lunes. Entre las 7.30 y las 16, el servicio será limitado y circulará entre Villa del Parque y Pilar o Dr. Cabred.
Estos cambios estarán relacionados con tareas de renovación de vías y señales en los sectores de Palermo, Villa Crespo y La Paternal, trabajos que apuntan a mejorar las condiciones de seguridad de la operación ferroviaria.
En la línea Roca, el ramal Plaza Constitución-Alejandro Korn tendrá un recorrido reducido durante el domingo. Los trenes circularán únicamente entre Constitución y Temperley debido a trabajos programados sobre el sistema de catenarias.
“La intervención requiere la ocupación total del tendido de ambas vías. Por ello, no podrán circular trenes por el sector durante los periodos en los que duran los trabajos”, explicaron desde Trenes Argentinos.
Por último, la empresa informó que las modificaciones previstas para la línea San Martín y el ramal Constitución-Alejandro Korn podrían suspenderse en caso de que las condiciones meteorológicas impidan desarrollar las obras según lo previsto.
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