Fin de semana largo: qué cambios tendrán los trenes Mitre, Roca y San Martín

Estos cambios estarán relacionados con tareas de renovación de vías y señales en los sectores de Palermo, Villa Crespo y La Paternal, trabajos que apuntan a mejorar las condiciones de seguridad de la operación ferroviaria.

En la línea Roca, el ramal Plaza Constitución-Alejandro Korn tendrá un recorrido reducido durante el domingo. Los trenes circularán únicamente entre Constitución y Temperley debido a trabajos programados sobre el sistema de catenarias.

“La intervención requiere la ocupación total del tendido de ambas vías. Por ello, no podrán circular trenes por el sector durante los periodos en los que duran los trabajos”, explicaron desde Trenes Argentinos.

Por último, la empresa informó que las modificaciones previstas para la línea San Martín y el ramal Constitución-Alejandro Korn podrían suspenderse en caso de que las condiciones meteorológicas impidan desarrollar las obras según lo previsto.