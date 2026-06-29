Desesperada búsqueda un nene argentino que sigue atrapado entre los escombros en Venezuela

El vecino continuó hasta el séptimo piso y, apenas ingresó a su departamento, el edificio colapsó. "Nuestra duda es si Lucas logró llegar al departamento del piso 2 o si quedó entre las escaleras y el pasillo", indicó Marcos.

Lucas Gámez Venezuela Lucas había viajado a La Guaira para disfrutar un día de playa junto a sus tíos

El hombre detalló que actualmente los esfuerzos están concentrados en despejar la zona para permitir el ingreso de maquinaria pesada. "Estamos liberando la zona de escombros y limpiando un poco para utilizar una grúa que pueda retirar grandes cantidades de concreto", señaló.

Además, pidió colaboración para reforzar las tareas de búsqueda y explicó por qué considera que todavía existen posibilidades de encontrar a su hijo con vida. "Es un chico delgado, puede caber en espacios reducidos entre placa y placa", sostuvo con esperanza.

Marcos también recordó el duro momento que atravesó la familia cuando un grupo de rescatistas creyó haber encontrado a Lucas. "Esperamos como una hora. Salieron los rescatistas suizos y nos dijeron que era una persona adulta. Fue muy decepcionante, pero no daba tiempo para sentarse a lamentarse, sino que había que seguir", relató en diálogo con TN.

El desesperado pedido de la madre de Lucas Gámez

El caso tomó repercusión luego de que Blanca Martínez, madre de Lucas, difundiera un video en redes sociales para solicitar ayuda y más voluntarios que colaboren con las tareas de rescate.

Lucas Gámez Venezuela Lucas junto a su mamá, Blanca Martínez

En el mensaje, la mujer reveló que, además de su hijo, hay otros menores debajo de los escombros. "Escuchamos sonidos, escuchamos quejidos de Lucas y también escuchamos los sonidos de un bebé de un año y medio que se llama Santiago", afirmó.

Blanca también contó que permanecieron durante toda la noche junto a rescatistas, familiares y voluntario trabajando sobre los restos del edificio."Se está necesitando mano de obra para sacar escombros. Hasta la una de la mañana estuvimos con la gente del colegio Los Arcos, el colegio de mi hijo. Quiero agradecerles infinito porque se han portado muy bien, pero necesitamos más gente que ayude, mano de obra masculina, maquinaria... Hay que traspasar unos muros", expresó.

"Les pedimos, por favor. Sé que hay mucha gente pendiente del caso de Lucas, pero repito: no es el único. Hay muchas mamás y papás esperando ver a sus hijos con vida y también a sus familiares. Les pedimos colaboración", manifestó Blanca.