Desesperada búsqueda un nene argentino que sigue atrapado entre los escombros en Venezuela
Lucas Gámez, de 8 años, ingresó con sus tíos a un edificio de La Guaira minutos antes de que los terremotos golpearan a la ciudad costera.
Lucas Gámez, un nene argentino de ocho años, es intensamente buscado desde el miércoles luego de que el edificio donde se hospedaba en La Guaira se derrumbara tras los terremotos que azotaron a Venezuela. Mientras equipos de rescate trabajan entre los escombros, sus padres mantienen la esperanza de encontrarlo con vida y volvieron a pedir ayuda para acelerar las tareas de búsqueda.
Lucas había viajado a pasar el feriado con sus tíos a esa ciudad costera, una de las zonas más afectadas por los dos terremotos que sacudieron el país. Según pudo reconstruir la familia, el menor había regresado de la playa junto a sus familiares pocos minutos antes del derrumbe del edificio donde ellos vivían.
El relato del padre y la reconstrucción de los últimos minutos
Marcos Gámez, padre del nene, explicó que hasta el momento no tuvieron contacto con su hijo, pero mantiene la esperanza de que siga con vida por ciertas características y el testimonio clave de un vecino.
"Por ahora no hemos tenido ningún contacto. Tenemos la presunción de que hace dos días hizo la intención de comunicarse. Sabemos que por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado, pero somos optimistas", expresó.
En ese sentido, el padre logró reconstruir cómo fueron los últimos instantes previos al derrumbe gracias al testimonio de un vecino. Según explicó, Lucas y su tío entraron al edificio y se subieron al ascensor destinado a los pisos impares porque el otro estaba fuera de servicio. Ambos descendieron en el tercer piso para luego bajar por la escalera hasta el segundo, donde se hospedaban.
El vecino continuó hasta el séptimo piso y, apenas ingresó a su departamento, el edificio colapsó. "Nuestra duda es si Lucas logró llegar al departamento del piso 2 o si quedó entre las escaleras y el pasillo", indicó Marcos.
El hombre detalló que actualmente los esfuerzos están concentrados en despejar la zona para permitir el ingreso de maquinaria pesada. "Estamos liberando la zona de escombros y limpiando un poco para utilizar una grúa que pueda retirar grandes cantidades de concreto", señaló.
Además, pidió colaboración para reforzar las tareas de búsqueda y explicó por qué considera que todavía existen posibilidades de encontrar a su hijo con vida. "Es un chico delgado, puede caber en espacios reducidos entre placa y placa", sostuvo con esperanza.
Marcos también recordó el duro momento que atravesó la familia cuando un grupo de rescatistas creyó haber encontrado a Lucas. "Esperamos como una hora. Salieron los rescatistas suizos y nos dijeron que era una persona adulta. Fue muy decepcionante, pero no daba tiempo para sentarse a lamentarse, sino que había que seguir", relató en diálogo con TN.
El desesperado pedido de la madre de Lucas Gámez
El caso tomó repercusión luego de que Blanca Martínez, madre de Lucas, difundiera un video en redes sociales para solicitar ayuda y más voluntarios que colaboren con las tareas de rescate.
En el mensaje, la mujer reveló que, además de su hijo, hay otros menores debajo de los escombros. "Escuchamos sonidos, escuchamos quejidos de Lucas y también escuchamos los sonidos de un bebé de un año y medio que se llama Santiago", afirmó.
Blanca también contó que permanecieron durante toda la noche junto a rescatistas, familiares y voluntario trabajando sobre los restos del edificio."Se está necesitando mano de obra para sacar escombros. Hasta la una de la mañana estuvimos con la gente del colegio Los Arcos, el colegio de mi hijo. Quiero agradecerles infinito porque se han portado muy bien, pero necesitamos más gente que ayude, mano de obra masculina, maquinaria... Hay que traspasar unos muros", expresó.
"Les pedimos, por favor. Sé que hay mucha gente pendiente del caso de Lucas, pero repito: no es el único. Hay muchas mamás y papás esperando ver a sus hijos con vida y también a sus familiares. Les pedimos colaboración", manifestó Blanca.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario