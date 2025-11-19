Mataron de un tiro en la cabeza a un joven de 21 años para robarle la bicicleta en Esteban Echeverría

La causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo” y está a cargo del fiscal Fernando Semisa, de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 de Esteban Echeverría, perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

La amiga, también de 21 años, contó a los investigadores que los atacantes parecían jóvenes, con edades cercanas a las de ellos o menores de 30 años. La causa quedó caratulada como homicidio en ocasión de robo.

“Me lo mataron delante de mis ojos”

Kiara Alegre, la mejor amiga de la víctima, manifestó a Noticias Argentinas: “Me lo mataron delante de mis ojos”. La joven explicó que se encontraba junto a su amigo en el kilómetro 8 de la autopista Riccheri y Colectora sur, donde “Naza se resistió”, motivo por el que “los tipos sacaron un arma y le dispararon”.

“Cuando me giro para verlo ya no estaba más conmigo”, lamentó Kiara, quien agregó que los padres “están en shock”: “Me siento destruida”.