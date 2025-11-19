Mataron de un tiro en la cabeza a un joven de 21 años para robarle la bicicleta en Esteban Echeverría
Tenía 21 años y volvía de un paseo en bicicleta cuando fue interceptado por dos delincuentes que le dispararon en la cabeza.
Nazareno Tobías Isern de 21 años fue asesinado de un tiro en la cabeza por ladrones que intentaron robarle la bicicleta en la colectora de la autopista Riccheri, a la altura del partido de Esteban Echeverría.
El hecho ocurrió el lunes a la tarde a la altura del kilómetro 8, cuando el joven volvía a Villa Madero después de pasar la tarde del lunes en los bosques de Ezeiza junto a una amiga cuando fueron interceptados por dos ladrones armados. El joven intentó defenderse y recibió un disparo letal.
Desde Tapiales, sus padres, Edith y Daniel, hablaron con TN y aseguraron que lo asesinaron "para robarle una bicicleta armada, que no era de marca, y al final no se la robaron tampoco".
"Me llamó la amiga desesperada y cuando lo fui a ver, como pude, lo más rápido posible, estaba muerto arriba de la bicicleta y con su teléfono celular en el bolsillo", lamentó la mujer.
Además, contó que los asaltantes "quizás no podían con él porque era grandote, medía dos metros" y "no les robaron nada a ninguno de los dos".
La causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo” y está a cargo del fiscal Fernando Semisa, de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 de Esteban Echeverría, perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
La amiga, también de 21 años, contó a los investigadores que los atacantes parecían jóvenes, con edades cercanas a las de ellos o menores de 30 años. La causa quedó caratulada como homicidio en ocasión de robo.
“Me lo mataron delante de mis ojos”
Kiara Alegre, la mejor amiga de la víctima, manifestó a Noticias Argentinas: “Me lo mataron delante de mis ojos”. La joven explicó que se encontraba junto a su amigo en el kilómetro 8 de la autopista Riccheri y Colectora sur, donde “Naza se resistió”, motivo por el que “los tipos sacaron un arma y le dispararon”.
“Cuando me giro para verlo ya no estaba más conmigo”, lamentó Kiara, quien agregó que los padres “están en shock”: “Me siento destruida”.
