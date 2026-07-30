El desesperado ruego de un hombre durante un violento asalto en Quilmes: "Soy un viejo, fui al médico"
Un grupo de cuatro delincuentes armados interceptó a una familia en la localidad de Don Bosco, pero huyeron tras no lograr arrancar el vehículo y ante la reacción de los vecinos.
Un violento intento de robo ocurrió el martes en la localidad de Don Bosco, partido de Quilmes, cuando cuatro delincuentes armados abordaron a un hombre mayor y a su familia para sustraerles su camioneta Ford EcoSport. El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, se destacó por el desesperado pedido de la víctima y la posterior fuga de los asaltantes.
El episodio ocurrió sobre la calle Manzotti, entre Lomas de Zamora y Bakmas, y duró apenas unos minutos. Tres de los asaltantes descendieron de un auto blanco, mientras un cuarto permanecía al volante para asegurar la huida del grupo. En el video se observa que uno de los ladrones intenta abrir otro auto que estaba estacionado sobre la cuadra. Sin embargo, el conductor acelera y logra escapar antes de que puedan interceptarlo.
Al mismo tiempo, otro de los delincuentes corre hasta la puerta de la vivienda y se abalanza sobre un hombre mayor que acababa de salir de su vivienda. "Soy un viejo, fui al médico“, alcanza a decir la víctima mientras el delincuente intenta reducirlo. En paralelo, otro de los delincuentes subió a la camioneta blanca donde se encontraba otro hombre con la intención de sustraerla. Pese a que los asaltantes intercambiaron lugares dentro del vehículo para intentar ponerlo en marcha, no consiguieron arrancarlo.
Ante la desesperación, los ladrones amenazaron de muerte a las víctimas y les exigieron que les explicaran cómo encender el motor. Durante la secuencia, lograron sustraer un teléfono celular y otras pertenencias personales antes de desistir del vehículo.
La tensión aumentó cuando los familiares de las víctimas intentaron refugiarse dentro de la propiedad. Uno de los asaltantes persiguió a la familia y comenzó a dar fuertes patadas a la puerta de ingreso en un intento por entrar a la vivienda.
Robo en Quilmes: la reacción vecinal y la huida
El asalto se vio frustrado definitivamente por la intervención de los residentes de la zona, quienes comenzaron a salir a la calle. En el video de seguridad se escuchan con claridad los gritos de los vecinos alertando: "¡Viene la Policía!".
Sin posibilidad de llevarse la camioneta ni de entrar a la vivienda, los cuatro delincuentes abandonaron el lugar y escaparon en el mismo auto blanco en el que habían llegado. La familia resultó físicamente ilesa, aunque vivió minutos de extrema violencia. La grabación de la cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda permitió reconstruir el paso a paso del ataque y será utilizada para la investigación.
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