El desesperado ruego de un hombre durante un violento asalto en Quilmes: "Soy un viejo, fui al médico"

Robo en Quilmes: la reacción vecinal y la huida

El asalto se vio frustrado definitivamente por la intervención de los residentes de la zona, quienes comenzaron a salir a la calle. En el video de seguridad se escuchan con claridad los gritos de los vecinos alertando: "¡Viene la Policía!".

Sin posibilidad de llevarse la camioneta ni de entrar a la vivienda, los cuatro delincuentes abandonaron el lugar y escaparon en el mismo auto blanco en el que habían llegado. La familia resultó físicamente ilesa, aunque vivió minutos de extrema violencia. La grabación de la cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda permitió reconstruir el paso a paso del ataque y será utilizada para la investigación.