Mar del Plata: clausuraron el geriátrico donde un enfermero maltrató a dos ancianas

Además del trámite de habilitación, también se detectaron otras faltas. Una de ellas fue la presencia de personas menores de 65 años, en presunta infracción al artículo 4 de la Ley 14.263 y a la Resolución Ministerial 3904/13, según detalló el mencionado medio.

También se advirtió que el establecimiento no contaba con contrato con una empresa habilitada para el tratamiento de residuos patogénicos. Según se dejó constancia, esos residuos eran procesados mediante un equipo convertidor denominado BIO 5000.

Mar del Plata: el enfermero fue despedido y detenido, pero quedó en libertad

El enfermero fue aprehendido para ser notificado sobre la causa

Tras la denuncia, la encargada del establecimiento aportó las grabaciones de las cámaras de seguridad y los propietarios del geriátrico decidieron despedir al enfermero acusado.

Los hechos ocurrieron el lunes 27 de julio alrededor de las 19, cuando el ahora ex empleado fue filmado mientras preparaba con extrema violencia las residentes.

Uno de los videos muestra que el enfermero golpeó con una cuchara a una de las mujeres, provocándole un corte superficial en el labio tras obligarla a comer.

El momento en que el enfermero golpeó a una adulta mayor mientras le daba de comer

Además de la agresión física, las cámaras registraron una serie de insultos y amenazas que evidencian el trato degradante al que eran sometidas las víctimas. Entre otras frases, el enfermero les decía: "¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez", "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza" y "Llorando todo el día... Morite de una vez por todas".

El enfermero insultó y maltrató a una de las mujeres en el geriátrico

Por el momento, la causa fue caratulada como "lesiones leves". Luego de incorporarse nuevas pruebas, el expediente quedó en manos del fiscal Carlos Russo. Mientras la Justicia intenta establecer las responsabilidades penales del acusado, también se investiga si existieron otros episodios de maltrato dentro del geriátrico.