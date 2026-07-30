Mar del Plata: clausuraron el geriátrico donde un enfermero maltrató a dos ancianas
El establecimiento había sido intimado hace cuatro meses a renovar su habilitación sanitaria, pero nunca inició el trámite.
El escándalo por los brutales maltratos a dos adultas mayores en un geriátrico de Mar del Plata sumó un nuevo capítulo. Mientras avanza la investigación judicial contra el enfermero acusado de golpear e insultar a las víctimas, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura provisoria del establecimiento.
Fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmaron que la residencia para adultos mayores “David”, ubicada en Rivadavia al 4000, había sido inspeccionada el 12 de marzo. Durante ese procedimiento, las autoridades intimaron a los responsables a iniciar el trámite de renovación de la habilitación sanitaria provincial, un requisito obligatorio para que el lugar continuara funcionando.
Sin embargo, el establecimiento nunca comenzó ese trámite. Ante esa situación, se ordenó que sea clausurado de manera provisoria. La medida no implica un cierre definitivo, sino la suspensión de la admisión de adultos mayores hasta que se regularice la situación administrativa.
“Al no haber realizado el trámite en el plazo estipulado, corresponde una clausura transitoria hasta tanto regularicen su situación", señalaron desde el organismo al sitio 0223.
Las mismas fuentes explicaron que la habilitación de un geriátrico depende de dos ámbitos: la Provincia otorga la habilitación sanitaria, mientras que el Municipio interviene en los controles de seguridad, salubridad y funcionamiento. Desde el entorno municipal precisaron que no existe una habilitación comercial específica para este tipo de establecimientos, sino que las inspecciones realizadas por la comuna son elevadas a la Dirección Provincial de Fiscalización Sanitaria, organismo que finalmente determina si corresponde habilitar el lugar o aplicar sanciones.
Además del trámite de habilitación, también se detectaron otras faltas. Una de ellas fue la presencia de personas menores de 65 años, en presunta infracción al artículo 4 de la Ley 14.263 y a la Resolución Ministerial 3904/13, según detalló el mencionado medio.
También se advirtió que el establecimiento no contaba con contrato con una empresa habilitada para el tratamiento de residuos patogénicos. Según se dejó constancia, esos residuos eran procesados mediante un equipo convertidor denominado BIO 5000.
Mar del Plata: el enfermero fue despedido y detenido, pero quedó en libertad
Tras la denuncia, la encargada del establecimiento aportó las grabaciones de las cámaras de seguridad y los propietarios del geriátrico decidieron despedir al enfermero acusado.
Los hechos ocurrieron el lunes 27 de julio alrededor de las 19, cuando el ahora ex empleado fue filmado mientras preparaba con extrema violencia las residentes.
Uno de los videos muestra que el enfermero golpeó con una cuchara a una de las mujeres, provocándole un corte superficial en el labio tras obligarla a comer.
Además de la agresión física, las cámaras registraron una serie de insultos y amenazas que evidencian el trato degradante al que eran sometidas las víctimas. Entre otras frases, el enfermero les decía: "¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez", "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza" y "Llorando todo el día... Morite de una vez por todas".
Por el momento, la causa fue caratulada como "lesiones leves". Luego de incorporarse nuevas pruebas, el expediente quedó en manos del fiscal Carlos Russo. Mientras la Justicia intenta establecer las responsabilidades penales del acusado, también se investiga si existieron otros episodios de maltrato dentro del geriátrico.
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