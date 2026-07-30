Qué recordar del caso de Ricardo Barreda antes del estreno de su película en Prime Video

Durante años se habló de un acto de locura, que poco a poco fue desmentido. Barreda sabia lo que hacía. Ese día no fue el odio repentino o protección a sí mismo, sino que ya tenía un plan armado. Había practicado tiro pese que a la policía le había dicho que no sabía disparar, hizo un curso de criminología y no sufrió ninguna emoción violenta.

Así que sí, por estas razones, Ricardo Barreda pasó a la historia criminal argentina como el ejecutor de uno de los crímenes más violentos del país. Por lo que la película de su historia es una de las más esperadas.