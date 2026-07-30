Qué recordar del caso de Ricardo Barreda antes del estreno de su película en Prime Video
El próximo 28 de agosto, Prime Video sumará a su catálogo "Barreda", la nueva película de Luis Machín sobre el cuádruple crimen. Los detalles.
El próximo 28 de agosto, Prime Video sumará a su catálogo "Barreda", su nueva apuesta argentina de este 2026. Así como ha sucedido con el caso Nahir Galarza o Cromañón, la plataforma busca contar una vez más uno de los casos más estremecedores de la historia policial argentina. La película, basada en el caso de Ricardo Barreda, quien asesinó a su esposa, a su suegra y sus dos hijas, contará con puro detalle cómo fue este cuádruple crimen en La Plata.
Sin embargo, antes del lanzamiento de la película y con el reciente lanzamiento del tráiler, te revelamos todo lo que hay que recordar de este estremecedor caso. Eso sí, a diferencia de lo que sucedió públicamente con el crimen, la cinta de Prime Video busca reivindicar las voces de las víctimas dándoles el enfoque principal. Además, lo cierto es que, por algo, Barreda terminó siendo conocido como "el hombre que odiaba a las mujeres".
Lo que debes recordar del caso de Ricardo Barreda
Ricardo Barreda asesinó a toda su familia en su casa de La Plata, en las calles 48 entre 11 y 12. El mismo domingo de almuerzo familiar, les disparó con una escopeta Víctor Sarrasqueta calibre 16 a su esposa Gladys McDonald, su suegra Elena Arreche y sus hijas Adriana y Cecilia.
Según explicó el asesino en su momento, “me humillaban y querían eliminarme: eran ellas o yo”. Por eso, aparentemente, el 15 de noviembre de 1992 tomó la decisión de acabar con toda su familia. Fue, en este momento, que Barreda no habló. Manoteó la escopeta y las mató una por una. Luego se sentó en el sillón, abrazado a su escopeta, como si fuera lo único que le quedaba. Se había quedado solo o acompañado por cuatro cadáveres.
Luego del hecho que aún sigue estremeciendo al país, no entró en crisis como él intentó implantar, sino todo lo contrario. El femicida fue al zoológico y después tuvo sexo con su amante, una mujer que años después se siguió mostrando atormentada por esa noche de domingo en la que recibió, comió y se acostó con un hombre que masacró a su familia.
Durante años se habló de un acto de locura, que poco a poco fue desmentido. Barreda sabia lo que hacía. Ese día no fue el odio repentino o protección a sí mismo, sino que ya tenía un plan armado. Había practicado tiro pese que a la policía le había dicho que no sabía disparar, hizo un curso de criminología y no sufrió ninguna emoción violenta.
Así que sí, por estas razones, Ricardo Barreda pasó a la historia criminal argentina como el ejecutor de uno de los crímenes más violentos del país. Por lo que la película de su historia es una de las más esperadas.
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